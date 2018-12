Támadó hokit láthatott a nézősereg

A jégkorong Erste Liga tabelláján egymás mellett helyet foglaló Dunaújvárosi Acélbikák és Fehérvári Titánok közül utóbbiak jöttek ki győztesként a Fejér megyei rangadóból.

Fehérvári Titánok– Dunaújvárosi Acélbikák 9-6 (3-2, 4-2, 2-2)

A Titánok indították a sort a gólgazdag mérkőzésen, Brock Beukeboom eresztett el egy sunyi lövést takarásból, a korong pedig át is szállt a botok erdején, egyenesen a dunaújvárosi kapuba, 1-0. Két perccel később ismét a Titánok védője szerzett gólt, ezúttal emberhátrányban sikerült mindez: Lewisszal hozták ki a korongot, majd a jobb felsőbe lőtt Beukeboom, 2-0. Nem sokáig örülhetett a kétgólos előnynek a szépszámú publikum, ugyanabból az emberelőnyből szépítettek az Acélbikák Oula révén, 2-1. Almási és Hamvai összjátéka után egy hatalmas Pinczés-védést láthatott a közönség, utóbbi lövését rúgta ki a bal alsóból. Ami fehérvári oldalon nem jött össze, az bekövetkezett a vendégeknél, két perccel a játékrész vége előtt Oula addig erőlködött Gyenes kapuja előtt, hogy a korong végül átcsúszott a gólvonalon, 2-2. Ezzel még nem zárult el a gólcsap, Láday másolta le Beukeboom második gólját, és lőtte a korongot a bal felső sarokba, 3-2.

A második periódusban előbb Hamvai szerezte meg első gólját, majd egy szép Láday-passz után Lewis tudott duplázni, 5-2. Úgy nézett ki, hogy kapust cserél a Dunaújváros, be is jött Garbacz Máté, azonban egy cserét követően már ismét Pinczés állt a kapuban. A kapuskeringő után is maradtak gólok a játékosok tarsolyában, négy a négy ellen Dubek és Azari törtek a fehérvári kapura, majd utóbbi lőtt a hálóba, 5-3. Nem kellett sokat várni a hazai válaszra, Beukeboom lőtt ismét a ketrecbe – a mesterhármast szerző játékost észak-amerikai szokásoknak megfelelően jégre dobott sapkákkal köszöntötte a közönség, 6-3. Az utolsó tíz percben Mestyán és Madácsi révén szerzett gólt mindkét Fejér megyei csapat, 7-4.

A harmadik harmad szintén nem a kapusok szája íze szerint kezdődött, rögtön az első percben előbb a beálló Garbaczot avatta fel Mihály Ákos, majd Gyenes kapitulált a túloldalon, 8-5. A végjátékban Iossafov találatával feljöttek két gólra az Acélbikák, de végül Szabó Bence üres kapura lőtt góljával ért véget az emlékezetes találkozó, 9-6.

