Talpra állt, de kikapott a Fehérvár AV19 együttese

Az EBEL 34. fordulójában a listavezető vendégeként készült újabb bravúrra a tabella hetedik helyén álló Fehérvár AV19 jégkorong csapata. Nagy csatát vívtak a felek az új év első összecsapásán.

Ezt ne hagyja ki! Legyetek gazdagok az újévben: a legjobb lencsés receptek egy helyen!

Hét megnyert mérkőzés után a 2018-as esztendő utolsó megmérettetésén, a Linz alakulatától szenvedett 4-2-es vereséget a Fehérvár AV19 csapata. Nem várt könnyű randevú a Volánra 2019 első meccsén sem, a Vienna Capitals a liga legjobb formában lévő együttese várt a Järvenpää-legénységre.

Közepes tempójú oda-vissza játékkal kezdődött a találkozó, ahol Anze Kuralt eltiltás miatt továbbra sem állt Hannu Järvenpää rendelkezésére, Ryan Glenn családi okok, Arttu Luttinen és Kóger Dániel pedig sérülés miatt nem tudott jégre lépni az osztrák fővárosban. Nyitányként Wukovits helyzetét védte mamutjával Carruth, amire a vendégektől Sarauer válaszolt. Az ötödik percben Wall is megdolgoztatta a fehérvári hálóőrt és nem csökkent a bécsi nyomás a vendég kapu előtt a folytatásban sem, Olden és Clark közelről jutott lövéshez. A harmad közepéhez közeledve is leginkább hazai ütőkön járt a korong, a fehérváriak többnyire védekezésre kényszerültek, csak kisebb kontrákkal indulhattak meg. A 13. percben az Olden, DeSousa, Schneider hármas összjátékát jól olvasták a kék-fehérek, így nem jutottak előnyhöz a bécsiek, a fehérváriaktól pedig Harty lőhetett a kék vonalról, viszont Lamoureux magabiztosan hárított. Koskirantát kiállították, előnyben pedig már pontosak voltak a hazaiak, Taylor Vause juttatta át a pakkot a gólvonalon, 1-0. Hamarosan újra betaláltak az osztrákok, másfél perccel a harmad vége előtt Holzapfel vette észre a kapu előtt üresen álló Kelsey Tessier-t, aki nem hibázott, 2-0.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Áthúzódó emberhátránnyal kezdte a középső periódust a Fehérvár AV19, de kiválóan védekezett.Továbbra is a hazaiak játszottak fölényben, azonban a 24. percben Caruso távoli lövésébe a kapu előtt jól helyezkedő Szita Donát tette bele az ütőjét, szépített a Volán, 2-1. A gól feldobta a fehérváriakat, Sille, majd Phillips lövését is védte Lamouroeux. A következő Volánattaknál már tehetetlen volt a portás. Erdély Csanád vezette fel a pakkot és fonákkal helyezett a ketrecbe, 2-2. A harmad közepén ritmust váltottak az együttesek és sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék, ám veszélyesebb helyzetekre csak egy újabb bécsi fór alatt került sor Szabó Dániel kiállítása után, azonban Carruth ezúttal is kitűnően őrizte a vendégek ketrecét. A harmad hajrájában Hári távolról, majd Stipsicz kissé közelebbről dolgoztatta meg Lamoreux-t.

A záró játékrész sokáig kiegyenlített játékot hozott, holott a 45. perctől emberelőnyben hokizhattak a vendégek Tessier büntetése alatt, azonban nem találtak be Sarauerék. Izgalmas ritmusban teltek a percek, inkább a Vienna játszott fölényben, de a Volán is veszélyeztetett. A 54. percben azonban nehéz helyzetbe került a Fehérvár. Az eddigi meccsek során 13 találatot jegyző Peter Schneider hozta a véres kardot, s bevette MacMillan Carruth kapuját, 3-2. A fehérváriak nem adták fel, támadtak az egyenlítésért, ráadásul kapusuk helyett is mezőnyjátékossal rohamoztak, de ahogy december 30-án a Linz védője Brocklehurst, most Schneider talált be az üresen hagyott ketrecbe az utolsó másodpercekben. A Vienna Capitals 4-2-re nyert, de a Fehérvár AV19 maradt a 7. pozícióban, s legközelebb csütörtökön 18.30 órakor a DVTK-t fogadja a Magyar Kupa elődöntőjében.

További eredmények: Znojmo–Linz 5-8; Dornbirn–Bolzano 3-2; Villach–Klagenfurt 1-2; Salzburg–Innsbruck 2-3; Graz–Medvescak 6-2.

Jegyzőkönyv Vienna Capitals–Fehérvár AV19 4-2 (2-0, 0-2, 2-0) Bécs, 4500 néző. Vezette: Piragi, Sternat (Bärnthaler, Rezek) Vienna Capitals: Lamoreux – Wall, Clark (1), Wukovits (1), Holzapfel (2), Tessier 1 – Fisher, Dorion, Olden (1), DeSouza, Schneider 2 (egyik ük) – Peter, Mullen (1), Romig, Vause 1(ee) (1), Rotter (1) – Birnbaum, Großlercher, Nödl, Nissner, Hartl. Vezetőedző: Dave Cameron. Fehérvár AV19: Carruth – Harty, Szabó D., Sille, Hári, Sárpátki (1) – Caruso (1), Meland, Szabó K., Koskiranta, Sofron – Stipsicz, Láday, Erdély 1, Sarauer, Phillips (1) – Szita 1, Reisz, Kiss P. Vezetőedző: Hannu Järvenpää Kiállítások: 4 illetve 6 perc Kapura lövések: 40-19

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS