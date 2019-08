Szuperkupa-győztes a Hydro Fehérvár AV19

A jégkorong Szuperkupa döntőjében a Magyar Kupa-győztes fehérvári alakulat szoros mérkőzésen tudott nyerni.

FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19 3–4 (0–2, 2-1, 1-1)

Tüskecsarnok, 1800 néző. V.: Németh M., Nagy A., Pálkövi, Soós.

Ferencváros: Arany G. – Rantanen 1, Karmeniemi, Kulmala 2 (1), Nagy G. (1), Fitzgerald (1) – Sarcia, Hegyi, Tóth A., Tóth R., Tóth G. – Pulli, Jászai, Németh A., Hajós, Pavuk – Tóth R., Roczanov, Farkas, Tóth G. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Fehérvár: Ouzas – Campbell, Stipsicz, Kuralt (1), Sille 1, Yogan (2) – Harty, Szabó D. (1), Kóger (1), Lehtonen, Timmins – Caruso 1, Tikkanen, Erdély 1, Sarauer 1 (1), Szita – Busenius (1), Reisz, Szabó B., Szabó K. Vezetőedző: Hannu Järvenapää.

Gyorsan magához ragadta a vezetést Hannu Järvenapää együttese, három perc után harsant a gólduda: emberelőnyös szituációban Andrew Sarauer passzolt az alapvonalon álló Szabó Dánielhez, aki rögtön a kapu elé korcsolyázó Erdély Csanádhoz továbbított, ő pedig nem hibázott, a röviden mattolta Arany Gergelyt, 0-1. Öt percet követően Reisz Áron Nagy Gergely elleni szabálytalansága nyomán megszületett az első fehérvári kiállítás is, amely két perc során egy kapuvasig jutott a Fradi. A kiegészülés után beszoruló Ferencváros letámadással próbálkozott, ám egy ügyes korongkihozatal által a védelem mögé a került a Fehérvár, aminek meg is lett az eredménye: Michael Caruso lőhetett üresen középről, lökete pedig egy zöld-fehér védőről Arany kapujába pattant, 0-2. Az utolsó perceket igyekeztek megnyomni a kétgólos hátrányba kerülő pályaválasztók, ám ez csak arra volt elegendő, hogy Ouzas és Arany ugyanolyan arányban avatkozzon játékba.

A középső harmad első 48 másodpercébe három helyzetet is belesűrítettek a felek, ám végül csak a kék-fehérek örülhettek. Fitzgerald és Nagy Gergő összjátéka végén utóbbi került nagy helyzetbe, amit Ouzas szépen védett. A túloldalon Andrew Yogan vitte le a korongot a kapu mögé, visszapasszát pedig Timotej Sille másodszori próbálkozásra átpasszírozta Arany alatt, 0-3. Végül Tóth Gergely tesztelte Ouzas reflexeit, de a Linzből érkező hálóőr állta a próbát. A megnyugtató előny tudatában kissé visszavett a Fehérvár, ami meg is bosszulta magát: a 28. percben Rasmus Kulmala fordult be a kapu elé, és emelt Ouzas kapujába, majd egy kontra végén ugyanő továbbított a Volán ketrecébe, egy gólra csökkentve a differenciát, 2-3. Hosszas kihagyás után a harmad utolsó percében jelentkezett helyzettel a Fehérvár, ám Anze Kuralt mindkét lövését hárította Arany Gergely.

A sormintát követve a záró felvonás elején is láthattunk fehérvári gólt, két perc elteltével Sarauer értékesített egy kipattanót Kóger Dániel lövése után, 2-4. Busenius kiállítása után lélektani szempontból is rendkívül fontos védést mutatott be Ouzas, aki vetődve ért oda Fitzgerald lövésére Hegyi szép keresztpassza után. Nem sokkal azután, hogy negyedszer is kapuvasig jutott el az FTC, Anssi Rantanennek sikerült elszakadnia emberétől, és bombázott a bal felsőbe, 3-4.

Az izgalmas végjáték további találatot már nem hozott, így a Hydro Fehérvár AV19 javította tavalyi botlását, és értékes trófeával indította a 2019/2020-as szezont.