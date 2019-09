Szünet előtt eldőlt a meccs

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 6. fordulójából elmaradt találkozót pótolva a Mór átgázolt az Enying csapatán.

Mór–Enying 6-0 (4-0)

Mór, 100 néző Vezette: Szücs László

Mór: Kiss M. (Berta) – Kaszás (Kosztolányi), Lattenstein (Erni), Büki, Ferencz – Bognár, Kovács K., Osgyán, Pataki (Molnár M.) – Varga B., Grecsó (Cseh). Edző: Petres Tamás

Enying: Lang – Kovács L., Kalló, Bogár (Molnár F.), Vas – Paluska, Szőke (Nagy D.), Halász, Kajtár – Varga Á. (Dani), Keszler.

Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Bognár B. (1., 41., 48.), Lattenstein (9.), Varga B. (30.), Erni (82.) Jók: Bognár B., Erni, Varga B., ill. senki

Már az 1. percben Bognár Bence szép kapáslövéssel szerzett vezetést, 1-0. A 9. percben Lattenstein Norbert talált be, 2-0. A 30. percben Varga Balázs zárta le a találkozó érdemi részét, 3-0. A 41. percben Bognár B. lőtt nagy erővel a rövid felsőbe, 4-0. A 48. percben ismét Bognár B. vette be a kaput, 5-0. A második félidőre kissé leült a meccs irama, az Enying elvétve támadott, ezekben nem sok veszély volt. A 82. percben a saját nevelésű Erni Edmond robbant be egy éles beadásra, 6-0.

Tudósított: Végvári Ádám