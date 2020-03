Szülők is bekapcsolódnak edzeni

A Fehérvár Vízilabda SE utánpótláscsapatainak sem jött jókor a koronavírus miatti kényszerszünet.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Az uszodabezárás miatt a szak­ág képviselőjét kellemetlenül érinti, így a vízilabdázóknak is „maszek” módszerekkel kell formában maradniuk. Az elmúlt időszakról Ágner Zoltán, az utánpótlás vezetőedzőjét kérdeztük.

– Az uszoda bezárását követően néhány napig a konditeremben még tudtunk készülni, aztán a szigorításokat követően ez az opció sem volt már megoldható. Mi is alkottunk gyorsan egy „operatív törzset”, és az utánpótlásunkat három korcsoportra bontva mindenki számára készítettünk szárazedzés-programot. Jó pár órát igénybe vett ennek elkészítése, videós segédanyagot is mellékeltünk hozzá. Ez a hét minden napjára lebontva tartalmazza a teljesítendő gyakorlatokat, és minden héten kapnak majd egy újat a gyerekek. Nagyon fontos természetesen a szülők szerepe is, hiszen most, az edzők távollétében személyesen nekik kell motiválniuk a fiatalokat, hogy becsülettel végigcsinálják az „edzést”. Eddig nagyon pozitívak voltak a visszajelzések szülői oldalról, nagy segítség ez a videóanyag a jelenlegi bezárt helyzetben, miközben több szülő meg is próbálkozott a látottak teljesítésével – úgy érzik, eljött az idő, hogy ők is belekóstoljanak a pólóba.

A kényszerleállás előtt az FVSE utánpótláskorú csapatai remek szezont futottak, így különösen fájó a leállás.

– A legidősebb korosztályunk, az ifi közel hibátlan mérleggel, tíz győzelem mellett egy szétlövés utáni vereséggel vezette a bajnokságot, de a serdülők is 3. helyen álltak a csoportban, míg a 2007-es születésűek úgy álltak a dunántúli bajnokság harmadik helyén, hogy az első három pontazonossággal állt. Az első mérkőzésen kaptunk ki, amikor kapusunk (Maráczi Zsolt, aki korosztályának egyik legjobb hálóőre – a szerk.) nem tudott eljönni, azt követően viszont sikerült olyan csapatokat is legyűrni, amelyek ellen addig nem volt sikerélményünk. Személy szerint annak, hogy folytatódik a bajnokság, kevés esélyt jósolok, de mi mindenre készen állunk.