Szoros vereség a junioroktól

A Vágsellye magabiztos legyőzése után a magyar női junior kézilabda-válogatott volt az Alba Fehérvár KC következő ellenfele a felkészülési időszakban.

Parádés évet tudhat a háta mögött a fehérvári egyesület szerdai ellenfele, hiszen a magyar kézis lányok július közepén ifjúsági világbajnoki aranyérmet ünnepelhettek, miután legyőzték Norvégia együttesét. Abból a csapatból jelenleg többen is a felnőtt válogatott tagjaként a most zajló világbajnokságon szerepelnek, míg a sérüléssel bajlódó dunaújvárosi Klujber Katrin a héten igazolt a Ferencváros csapatához.

Deli Rita együttese a felvidéki Vágsellye ellen kezdte meg a felkészülést, és nagyon simán, 31-15-re hozta azt a találkozót.

Szerdán az első tíz perc fele más játékot hozott, 4-2 után egy ötgólos rohammal vette át a vezetést a junior csapat. A magyar válogatott kapujában Tóth Nikolett alaposan megnehezítette a fehérváriak dolgát, számos nagy védést mutatott be. Az FKC a végül nyolc találatig jutó Nascimento révén tudta tartani a lépést a folyamatosan vezető helyzetben lévő juniorokkal. Több eladott labdával is nehezítette saját dolgát a fehérvári csapat, Varga Emőke 21. percben szerzett góljával már hattal ment a válogatott. Időt is kellett kérnie Deli Rita vezetőedzőnek, aminek eredményeképpen a Fehérvár hat, míg a juniorok csupán négy találatot szereztek a félidő végéig. Ennek ellenére azonban négygólos, 17-13 arányú vendégelőnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

Remekül kezdte a második félidőt a Fehérvár, tízpercnyi játék után Nascimento hetesét követően már egyenlő állást mutatott az eredményjelző. Innen viszont nem tudott feljebb kapcsolni az FKC, hiába haladtak fej-fej mellett a csapatok, folyamatosan a junioroknál volt az egy-két gólos előny. Az utolsó tíz percre fordulva két góllal vezettek a vendégek, ám előbb Pelczéder, majd Temes szélről érkező góljaival sikerült egy gólra feljönni a Fehérvárnak. A végjátékban jobban koncentrált a juniorválogatott, a kapuban ismét remek teljesítményt nyújtott Tóth Nikolett, míg a koronázóváros támadói többször is hibáztak, így végül 33-29-re győzött a Verseci úton a magyar női juniorválogatott.

A találkozó után Deli Rita, az Alba Fehérvár KC szakvezetője értékelte a látottakat.

– Nagyon komoly erőnléti edzése volt a mérkőzés előtti napon a csapatnak, ezért is lehettünk pontatlanabbak és lassabbak a mai találkozón. Helyén kezeljük ezt a mai eredményt, mindazonáltal ez egy komoly állomása volt a felkészülésnek. Továbbra is keményen dolgozunk, hogy teljes mértékben felkészüljünk a bajnoki folytatásra.

