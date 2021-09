Szoros végjátékban maradt alul a Gárdony

A NEKA ellen kezdte a 2021-22-es NB I/B-s női kézilabda bajnokságot a Gárdony-Pzámánd NKK csapata. A nyitányon pont nélkül maradtak a tópartiak.

Gárdony-Pázmánd–NEKA 22-25 (9-14)

Gárdony, 120 néző. V: Cseszregi, Sipos

Gárdony: Vajk – Győrffy 4, Czuczu 1, Becséri 1, Nagy A., Hamuth 1, Dublinszki 2. Csere: Németh Zs. (kapus), Sárvári 2, Vernes 1, Bocsi 3, Pados 3, Ágoston 4, Szűcs, Piller. Edző: Virincsik Anasztázia

NEKA: Németh K., Zaj (kapusok) – Varga 3/2, Kovács, Csíkos, Kellermann 3, Nagy I. L.1, Csata 1, Szabó A., Molnár D. 5, Mlinkó 6, Horváth P. 3, Nagy II. L., Kocsis, Kovalcsik 2, Szabó L.1. Vezetőedző: Bohus Bea, Siti Bea

Hétméteresek: 7/3, ill. 2/2

Kiállítások: 8 ill. 6 perc

Eredmény alakulása: 10.p: 6-3, 21.p: 6-11, 27.p: 8-11, 37.p: 12-17, 48.p: 17-22, 53.p: 19-24, 59.p: 22-24

Jól kezdett a Gárdony-Pázmánd NKK a Balatonbogláron nevelkedő fiatal tehetségek ellen, 6-3-ra léptek el a találkozó elején. Ekkor azonban megtorpantak a hazaiak, s a NEKA fürge játékosai állva hagyták az olykor egymással is összeszólalkozó hazaiakat. A 9 perces zárlat alatt a NEKA fordított, s elhúzott öt góllal. A tréner, Virincsik Anasztázia ekkor nyúlt bele a meccsbe, támadásban Becséri mellé Piller Kárment is beküldte, a két irányítós játék alatt jöttek is a helyzetek, de kimaradtak. A többször műtött Piller egy rossz mozdulat után újra megsérült, kiszállt a játékból, a vendégek pedig tartották ötgólos fórjukat a szünetig.

Fordulás után a fiatal Sárvári mozgékony beállós játéka jó hatással volt a csapatra. Harciassá vált ugyan a Gárdony, fegyelmezetten kézilabdáztak, de végig loholnia kellett az eredmény után. A véghajrában a döntetlenért küzdöttek a hazaiak, Dublinszki azonban az utolsó másfél percben hetest rontott, a NEKA pedig bebiztosította győzelmét.

– Nagyon örültünk volna az egy pontnak, mert a döntetlen lett volna a reális eredmény. Főként a küzdeni tudás miatt – vélekedett a Gárdony-Pázmánd NKK edzője, Virincsik Anasztázia. – A NEKA minden évben sötét ló, új emberekkel, ügyes fiatalokkal, korosztályos válogatott játékosokkal. A rutinban bíztam, de ez most nem volt elegendő. Vajk Eszter gyenge pontjait jól feltérképezte a másik oldalon ténykedő nevelőedzője, Vártok Ákos. Védekezésben sem voltunk kemények az első félidőben. A szünetben rendeztük a sorokat, Németh Zsófia is jól védett a kapuban. Győrffy Rékát egyre többször megtalálták a társak, s ennek is volt betudható, hogy az első félidőben dobott kilenc gólhoz 13-at tettünk hozzá. Az utolsó tíz percben egy hetes, és két ziccer is kimaradt, ráadásul akadt három olyan játékvezetői ítélet, ami téves lehetett, és nem minket segített. De a játékvezető is hibázhat, ugyanúgy, mint a játékos. Nem volt mellettünk a szerencse, és egy picivel több koncentrációra lett volna szükség a pontszerzéshez.

A tóparti hölgyek a bajnokság második fordulójában is hazai pályán szerepelnek, a Szombathely U19-es együttesét fogadják szeptember 19-én, vasárnap 17 órakor.