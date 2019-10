Szoros mérkőzésen jól használták ki emberelőnyeiket az Acélbikák

A liga legjobb védelmével felálló Dunaújvárosi Acélbikák fogadták vendégül a sereghajtó – és ebből kifolyólag sejteni lehet, hogy a leggyengébb védelemmel játszó – Hokiklub Budapest gárdáját a jégkorong Erste Liga soros fordulójában.

Az első félidő úgy indult, ahogy azt sejteni lehetett: a Dunaújváros támadta aktívabban a korongot, ennek ellenére egészen hat percig tartott mindez, ugyanis kissé meglepő módon egy hazai védelmi hiba után Pihlqvist Kristoffer David szerezte meg 4 méterről a vezetést a fehér mezeseknek, 0-1.

Mindössze egy percig örülhettek a budapestiek, hiszen Silló Arnold hasonló távolságból, csak a pálya másik oldalán volt eredményes, 1-1. A harmad közepén mindkét gárda a kapu előtti támadójátékot részesítette előnyben, nem sok távoli próbálkozást láthattunk, vagy legalábbis ezek nem találtak kaput. A folyamatos és lendületes adok-kapok játékot a vezető találat szerzője, Pihlqvist Kristoffer David saját harmadban eladott korongja, majd az azutáni bottal akasztása törte meg. Ez önmagában nem lett volna gond, ám az ebből kialakult bulit Kovács Bronson gólra váltotta, 2-1, és ezzel mentek pihenni a csapatok.

A fehér mezes vendégek vérszagot érezve csúsztak ki a második húsz percre – ebben a hazai Nico Vuorijärvi 4 perces kiállítása is sokat segített nekik. Ám nem boldogultak egyel többen sem, egy eladott pakkból pedig rögtön villámgyors kontrát vezettek a Bikák, kettő az egy ellen végül Dansereau tiszta helyzetből az oldalhálót találta csak el. A harmad felében egy pillanatig sem játszottak teljes létszámban a csapatok, az egalizálás lehetőségét érezve ekkor inkább a Gröschl Tamás vezette vendégek ütőjén járt többet a korong, s ez kisvártatva meg is hozta az eredményt: egy igencsak vitatható les-szituációt követően Michal Satek jobbra tett passzából Szűcs István pókhálózta ki a hosszú felsőt, 2-2. A gólszerzésbe vetett energia látványosan lefárasztotta a Hokiklubot: sorra jöttek a Duna-mentiek lehetőségei, ám a megzavarodott fővárosi védelem segítségével sem sikerült, csak 3 perccel a játékrész vége előtt vezetést szerezni. Lakatos kétperces leküldését követően a létszámfölényt tudták megint kihasználni Miroslav Ihnacak fiai, egy kapu előtti tömörülésből Silló kotorta be újfent a vezető találatot, 3-2.

Nem lassítottak a felek a záró felvonásban sem, csak úgy záporoztak a lövések, és ezt a gyilkos tempót az újvárosiak bírták jobban: a 45. percnél Azari zseniális passzát – ugyanabból a helyzetből, mint Szűcs István a pestiek egyenlítő találatánál – Tamás István fejezte be góllal, 4-2. Az újításhoz nem volt már ereje a vendégeknek, az eredmény után viszont menniük kellett. Ahogy illik, sorra érkeztek a kontrák hazai oldalról, előbb Németh, majd Azari hagyott ki egy az egy elleni helyzetet a parádésan védő Ian Sylvesszel szemben. Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadott Gröschl Tamás csapata, kapusát lehozva hat a négy ellen játszották le a fennmaradó játékidőt. Ügyesen védekeztek, és többször az üres kapura is ráemelt a DAB, ám célt nem találtak, maradt a 4-2. Ezzel a győzelemmel a Duna-partiak megtörték a három mérkőzés nyeretlenségi sorozatukat, és feljöttek a tabella negyedik helyére.