Szoros meccsen állt az élre a Mór

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 4. fordulója csonkára sikeredett, miután két összecsapás is elmaradt. A koronavírus-járvány két csapatot is érintett, emiatt nem került sor a találkozókra, az eddig pontot sem veszítő Mór pedig a tabella élére állt.

DUFK SE–Főnix FC 1-1 (1-1)

Sárbogárd, 50 néző

Vezette: Kerkuska Miklós

DUFK: Kovács D. (Vereb) – Kovács K. (Széhn), Fekete, Bartha, Kürti (Gertner) – Vajda (Furuglyás), Hajdú, Szabó K., Heftner (Pinczési) – Perjési, Matolcsi. Vezetőedző: Dobos László Viktor

Főnix FC: Barsch – Tölgyesi, Hegedüs M. (Finta), Sarok, Knausz – Adorján, Kertész (Bognár I.), Meszlényi (Papp K.), Zoboki Á. – Patkós K. (Jófejű), Rubos (Molnár A.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Kovács K. (26.), ill. Adorján (9.)

Jók: Kovács K., ill. Adorján

A 9. percben szép akció végén Adorján Gergő góljával szerzett vezetést a Főnix FC, 0-1. A 26. percben rövid adogatás után Kovács Krisztián fordult be, és lőtte ki a hosszú alsót, 1-1. A 82. percben Adorján ollózott kapura, labdája a hosszú oldalon a kapufát döngette meg. Ezt követően három-négy komolyabb helyzet is adódott mindkét oldalon. Összességében igazságos döntetlen született.

Tudósított: Pap István

Ercsi Kinizsi–Bodajk 1-2 (0-2)

Ercsi, 150 néző

Vezette: Rózsa József

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Holentoner, Tolnai, Tóth K., Szűcs O. – Köntés, Reicheld, Kun, Kovács P. (Schrick) – Bálint (Bognár B.), Klauz. Vezetőedző: Lieber Károly

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Bregócs, Katona (Nagy F.), Molnár M. (Kovács J.) – Molnár T. (Herczegh), Gulyás, Dreska, Csikesz Z. – Klein, Kocsis D. Vezetőedző: Kovács Zoltán

Gól: Reicheld (63.), ill. Kocsis D. (7.), Klein (14.)

Jók: Klauz, Reicheld, ill. Csikesz P., Bregócs, Klein

Hamar kétgólos előnyre tett szert a vendégcsapat, a 7. percben Kocsis Dominik használt ki egy védelmi hibát, 0-1. A 14. percben Klein Márk helyezett a feleslegesen kifutó Hodula Krisztián mellett a kapuba, 0-2. Erőlködött a Kinizsi, de nem ment igazán a csapatnak, bár a második félidőben már azért beszorította ellenfelét, és a 63. percben Reicheld Alex büntetőből szépített, 1-2. Majd jöttek a helyzetek sorban, de Csikesz Péter remekül védett. Ismét bebizonyosodott, hogy annyi hibával, pontatlansággal, amennyivel a Kinizsi játszott, nehéz pontot, pontokat szerezni.

Tudósított: Flórián Gábor

Kisláng–Sárbogárd 1-1 (1-1)

Kisláng, 150 néző

Vezette: Schweighardt Róbert

Kisláng: Ányos – Juhász M., Erdei B. (Kovács T.), Árki, Dudar K. – Dudar E. (Lévai), Juhász J., Komlós, Kassai J. (Kassai D.) – Balogh Z., Willerding Zs. (Tury-Nagy). Vezetőedző: Erdei Gyula

Sárbogárd: Farkas Z. – Lajtos (Horváth Zs.), Gráczer Bence (Gráczer Bálint), Kókány, Kindl – Rodenbücher T. (Demeter), Mayer, Luczek, Gráczer G. – Gyuricza (Krajcsovics), Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Willerding Zs. (12.), ill. Mayer (34.)

Kiállítva: Balogh Z. (67.), ill. Mayer (86.).

Jók: Ányos, Árki, Erdei B., Komlós R., Dudar K., Kassai J. ill. Gyuricza, Vagyóczky

A 12. percben Balogh Zoltán indította Dudar Ervint, aki rögtön középre centerezte a labdát, melyet Willerding Zsolt tudott értékesíteni, 1-0. A 23. percben Rodenbücher Tibor próbálkozott távolról, Ányos Pál hárítani tudott. A 26. percben Dudar E. adta középre veszélyesen a labdát, de a társak lemaradtak az ígéretes beadásról. A 34. percben Gyuricza Kornél passzolt a középen érkező Mayer Dávidnak, aki egyenlíteni tudott, 1-1. A 49. percben Vagyóczky Patrik tekert szabadrúgásból a kapura, azonban Ányos Pál résen volt. Az 51. percben Juhász József ziccerben próbálkozott, de labdája az oldalhálóban kötött ki. Az 54. percben Gyuricza került ígéretes helyzetbe, miután Árki Péter és Kassai János hibázott hátul, azonban Ányos bravúrral hárítani tudott. A 62. percben Dudar E. nagy bedobását a vendégek kifejelték, majd a lecsorgó labdát kapásból Kassai Dávid vágta kapura, de Farkas Zoltán védett.

A 67. percben Balogh Z. reklamálásért megkapta a második sárga lapját, ami egyben pirosat is ért. A 72. percben a sárbogárdi kontratámadásból Vagyóczky egy kicsit kisodródott a labdával, ám így is ziccerbe tudott kerülni, azonban a gól elmaradt. A 78. percben Mayer tekert kivá­lóan Gyuriczának, aki a kapuba lőtt, de Schweighardt Róbert játékvezető lökés miatt érvénytelenítette a találatot. A 81. percben Mayer passzolt az ötösön érkező Gráczer Gergőnek, aki a kapu mellé lőtt. A 83. percben Willerding Zs. tekert a hosszú felső irányába, a labda a keresztlécről vágódott ki. A 85. percben Mayer szimulálás miatt megkapta a második sárga lapját, így ő is előbb jutott társainál meleg vízhez.

Tudósított: Juhász Fanni

Mór–Tóvill-Kápolnásnyék 3-2 (2-1)

Mór, 150 néző

Vezette: Cseh Roland

Mór: Nagy M. – Radács, Végvári, Kosztolányi (Bognár B.), Lattenstein – Ferencz (Büki), Klémán M. (Fodor Máté), Tar, Cseh (Osgyán), Pataki, Varga B. (Hajdu). Vezetőedző: Kiss Máté

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Kharboutli Noor, Bakonyi (Szentgyörgyi), Ódor, Varga J. – Csörge, Kiss Á. (Peng), Molnár G. (Silhány F.), Czottner Á. – Zsigmond L. (Gaál), Eipl. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Klémán M. (25., 43.), Ferencz (61.), ill. Ódor (13., 52.).

Jók: Klémán M., Ferencz ill. Kalmár, Ódor

Három idegenbeli győzelem után hazai pályán is a győzelem reményben lépett pályára a hazai csapat, azonban hiába birtokolták többet a labdát, a vezetést a vendégek szerezték meg Ódor Dániel egyéni akciója után, 0-1. A 25. percben aztán Klémán Máté érkezett jól egy beadásra, és bólintott a kapuba, 1-1. Több veszélyes hazai szabadrúgást is láthattak a nézők, ám Kalmár Adrián rendre résen volt mindegyik esetben. Az első játékrész vége előtt, a 43. percben ismét Klémán M. vette be a vendégek kapuját egy gyönyörű kapáslövés után, 2-1. A fordulást követően nem sokkal, az 52. percben egy kirúgás után Ódor ismét szép megoldással járt túl a hazai kapus eszén, 2-2. A 61. percben Varga Balázst vágták fel a büntetőterületen belül, a jogos 11-est Ferencz Bálint vágta a hálóba, 3-2. A hátralevő időben mindkét kapu előtt zajlottak veszélyes jelentetek, de az eredmény már nem változott, így a móri csapat megőrizte makulátlan mérlegét, a szimpatikusan játszó nyékiek­kel szemben.

Martonvásár–Tordas Fész Zrt. 2-0 (1-0)

Martonvásár, 350 néző

Vezette: Závotka Csongor

Martonvásár: Sebestyén – Erdei P., Juhász B., Füzér, Kádár (Schäffer) – Neuvert (Lakakisz), Kővári F. (Balogh B.), Süle, Kovács P. (Szél) – Beraki, Vörös M. (Lacza). Vezetőedző: Kovács Attila

Tordas Fész Zrt.: Cseresnyés – Csányi, Cservenka, Kerényi, Vörös F. – Hermann, Berki, Horváth M., Szilágyi – Kanyó, Almási. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gól: Kádár (40.). Balogh B. (83.)

Jók: Erdei, Beraki, Füzér, illetve Csányi

Ezen a délutánon tényleg hasznos volt, hogy különböző mezben játszottak a csapatok, mert nehéz lett volna első ránézésre eldönteni, hogy melyik a Martonvásár együttese. A Tordast kis túlzással nevezhetnénk Martonvásár B-nek is, hiszen a vendégek kezdőjében Vörös Ferenc még két hete is a hazaia­kat erősítette, Cservenka Gergő és Szilágyi Roland a tavalyi szezont ugyancsak zöld-fehérben töltötték, de Hermann Tamásnak és Kanyó Richárdnak sem volt idegen a környezet. És akkor még ott van Hernádi Ádám és Király János, akik ezúttal nem álltak Korolovszky Gábor rendelkezésére.

A kezdő sípszót követően elég nehezen akart beindulni a hazai csapat, a 9. percben Kádár József beadását Kővári Ferenc csúsztatta kicsivel mellé, de ezután hosszú eseménytelen és csendes időszak következett. Mezőnyben még csak-csak fölényben volt a Martonvásár, de a kaput csak a Tordas találta el. Előbb ­Csányi Dávid 17 méterről tüzelt, amit Sebestyén István csak kiütni tudott, majd Almási Áron gyengécske lövését védte a hazaiak kapusa.

A 40. percben aztán érkezett az első gól, Füzér Zoltán végzett el szögletet, Kádár csúsztatott bele fejjel a rövid saroknál, és máris előnybe került a Marton, 1-0. A pihenőig már csak pár perc volt hátra, de Kádár egy kényszerítő, Lakakisz Nikolaosz pedig egy kiugrás után célzott pontatlanul.

A szünet finoman szólva nem tett jót egyik csapatnak sem. Először a 60. percben emelkedhetett a hazai nézők vérnyomása, de Vörös Milán keresztbe előtt labdáját les előzte meg, Lakakisz lövése erőtlen volt, Schäffer Ádám próbálkozása mellément.

A 73. percben Füzér szabadrúgása már megtornáztatta Cseresnyés Alexet, aki tíz perccel később viszont már tehetetlen volt. Balogh Benedek erőszakosságból jelesre vizsgázva két védőt is legyőzött, ezután már csak Cseresnyés állhatta volna útját, de ő higgadtan kilőtte a jobb alsót, 2-0. A hajrában még Lakakisznak volt egy hosszú felsőt tévesztő lövése, de az apró termetű, ám annál technikásabb hazai kedvenc ezen a napon nem talált a hálóba. A Martonvásár nem parádézott, de így is behúzta a három pontot a gyenge napot kifogó Tordas ellen.

Tudósított: Szupkai Gábor

Az Ikarus-Maroshegy–­Sárosd Kronos Sport, valamint a Mányi TK–Enying találkozók elmaradtak, mert a két vendéglátó csapatnál koronavírusra utaló teszt­eredmények születtek. A mérkőzéseket egy későbbi időpontban pótolják.

A góllövőlista állása:

1. Bencze János (Ikarus-Maroshegy) 5 gól

2. Reicheld Alex (Ercsi Kinizsi), Szalai Pál (Sárosd Kronos Sport) 4-4 gól

3. Adorján Gergő (Főnix FC), Klémán Máté (Móri SE), Killer Máté, Kovács Sándor (mindkettő Sárosd Kronos Sport), Paluska Krisztián (Enying), Vörös Milán (Martonvásár) 3-3 gól