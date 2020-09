Szoros győzelem

A K&H női kézilabda NB I 1. fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA kiizzadta a győzelmet a Szombathelyi KKA ellen.

A vendégek Lilia Gorilszka és Wald Kira találataival indítottak, kétgólos előnyt kiharcolva már az elején. Katarina Tomasevics az első percekben megbabonázta az újvárosi lövőket, aztán Bulath Anita zsinórban kétszer eresztett el egészséges löketet, melyek közül a 4. percben az első a DKKA idei első bajnoki gólját jelentette.

Szép lassan próbálta behozni a vendéglátó a hátrányát, és ez sikerült is a 11. percben, újfent Bulath révén (4-4). Ezt követően fej fej mellett haladtak a csapatok, a szombathelyi előnyökre rendre érkezett hazai válasz. Az SZKKA agresszívan és keményen védekezett, és csak nehezen tudták feltörni az újvárosiak ezt a reteszt. A 17. percben Nick Viktória kiugrása és gólja hozta meg az első DKKA-vezetést (8-7), de ez tiszavirág-életűnek bizonyult, mert ellenfelük tett arról, hogy vendéglátójuk ne tudjon meglépni. A széleket nem használta ki az újvárosi gárda, mindent középen erőltettek, ám ott a Gorilszka–Biljana Bandelier alkotta falban fennakadtak. Bulath tartotta továbbra is a lelket csapatában, rajta kívül csak kevesen voltak eredményesek, a szünetre már háromra nőtt a különbség.

A pihenő után is a Vas megyei alakulat nyitotta a gólok sorát, Gorilszka hétmétereséből és akcióból elért találatával ötgólos előnyt kovácsolt (12-17). Majd a 34. percben Tomasevics kifutva kapujából ütközött Schatzl Natalie-val, a játékvezetők ezért piros lappal kiállították a rutinos szerb hálóőrt. Azonban ezzel nem igazán tudott élni a DKKA, több technikai hiba is borzolta a kedélyeket, emellett pedig a góltermelés is megállt, alig rezdültek ebben az időszakban a hálók, még az üres kaput sem sikerült bevenni. Az más kérdés, hogy Mayer Szabinával sem lehetett mit kezdeni, igaz, az általa kiharcolt Gorilszka-hetest Hlogyik Petra hárította. A félidő felénél Szalai Babett pillanatokra kettőre faragta a hátrányt, aztán emberelőnyben Kazai Anita üres kapus gólja felcsillantotta a reményt, egy lett a differencia (19-20), de támadásban továbbra is hiányzott a higgadtság az Újváros játékából. A 21. perc hozta meg az újabb egyenlítést, Bulath vette be Csapó Kincső kapuját (20-20).

A zárt kapu dacára (fotós sem mehetett be) a csarnok dolgozói „Újváros, Újváros” buzdítással biztatták a lányokat, akik Román Dorina büntetője után előnyhöz jutottak (22-21). Az 54. percben Bulath megsérült, ám a hajrához érve visszajött a meccsbe. Kazai lövése a 29. percre az egyenlítést, Román hetese már a győzelmet jelentette.