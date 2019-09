Szoros csatában kerekedett felül a Dunaújvárosi KKA a Viharsarokban

Nem számíthatott könnyű összecsapásra a Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabdacsapata a K&H Liga NB I első fordulójában. A Békéscsaba nehezen adta a pontokat.

Eubility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 27-29 (14-15)

Békéscsaba, 1200 néző. Vezette: Őri, Pozdena

Békéscsaba: Balog J. – Kovács Anett 1, Barján 4, Marincsák 6 (1), J. Agbaba 3, Kopecz 12 (5), Bottó. Csere: Dombi K., Kukely A. 1, Mézes. Edző: Horváth Roland

DKKA: Csapó Kyra – Grosch, Ferenczy F. 1, Csavlovics 1, Nick, Triscsuk 1, Kazai 5. Csere: Sztojak (kapus), Szalai B. 6, Szekerczés 5 (4), Sirián 6, Mihály P. 1, Bouti 3. Edző: György László

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3-0. 9. p.: 4-4. 14. p.: 9-5. 21. p.: 10-8. 29. p.: 13-14. 37. p.: 17-16. 50. p.: 21-24. 52. p.: 23-24. 59. p.: 27-28

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/6, ill. 4/4

A hazaiak kezdtek koncentráltabban. A Kohász három támadást sem tudott befejezni, míg Kopecz és Marincsák góljaival a negyedik percre háromgólos előnyt szerzett a Békéscsaba. A Dunaújvárosba a nyáron visszatérő, bokaműtét után felépülő Triscsuk Krisztina lőtte a DKKA idei első gólját, s fokozatosan a Fejér megyeiek is megérkeztek a meccsbe, 4-4. A visszarendeződésben vétett hibák miatt azonban új erőre kapott a Csaba, s elhúzott három góllal, 8-5. Sőt, György László időkérése sem segített, támadásban nem állt össze a játék, a lövések nem találtak kaput, így Csapó Kyra bravúrjai is kellettek, hogy ne döntse el már a szünet előtt a meccset a Békéscsaba. A félidő hajrájára azonban rendezte sorait a DKKA, s Mihály, Kazai, Szekerczés és Sirián találataival nemhogy felzárkózott, de fordított is, 15-14.

A második játékrészt újra a hazaiak kezdték jobban, kiegyenlített a Békéscsaba, majd a fej fej melletti csatát a 45. percben időkéréssel próbálta felpörgetni az újvárosi edző (21-21). Használt a taktikai szünet, feljavult a védekezés, Csapó is hozott néhány bravúrt, s ellépett a DKKA három találattal. De a Csaba újra felzárkózott, s a találkozó végéhez közeledve hiába ugrott meg többször is két góllal az Újváros, a lila-fehérek nem engedték el a meccset. Egy perccel a lefújás előtt egy gól volt a vendégek előnye, a DKKA időt kért, s a végletekig kijátszott akciót Kazai Anita zárta le egy góllal, amivel bebiztosította a dunaújvárosi diadalt.

– Örülünk a két pontnak, ami óriási siker – értékelt György László, a DKKA edzője. – Rosszul kezdtünk, de az első félidő végére sikerült rendet tenni a fejekben. A második félidő teljesen kiegyenlített csatát hozott, a mi helyzetkihasználásunk kicsit pontosabb volt.