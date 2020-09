Szombaton kezdődik a meccsdömping!

A női kézilabda NB I-ben szombaton 18 órától zárt kapuk mögött találkozik Deli Rita együttese a kék-fehérekkel.

Nem mostanában volt március hatodika. Márpedig akkor játszott utoljára tétmérkőzést a Fehérvár. Ugyan komoly felkészülés és több edző­meccs előzte meg az új szezont, élesben csak hosszú idő után méretheti meg magát a csapat.

Az elmúlt fél évet azért igyekszik kompenzálni a következő időszak, hisz december végére lezárul a bajnokság.

„Levegővételnyi időnk sem lesz” – összegezte röviden a következő négy hónapot Deli Rita, az Alba Fehérvár KC vezetőedzője.

– Voltak edzőmérkőzéseink, de hiába játszottunk hangulatos, magas hőfokú találkozókat, ezek nem tudják pótolni a tétmeccseket. Nem lesz egyszerű két-három naponta mérkőzést játszani, ugyanakkor volt már hasonlóban részünk, hiszen pár évvel ezelőtt, amikor az EHF-kupában is szerepeltünk, sok utazás is nehezítette a dolgunkat. Éppen ezért nem lesz ismeretlen a helyzet számomra, de ennek a fiatal csapatnak újdonság lesz. Sokkal jobban szeretem, ha ritmusban jönnek a mérkőzések, adhat a játékosoknak egyfajta önbizalmat. De egyelőre nekem is kérdés, hogyan fognak reagálni erre a helyzetre. A sok fiatal erőnlétben kell hogy bírja a terhelést, rutinban viszont nem nekünk lesz előnyünk – fogalmazott.

Rendeztek már különleges körülmények között MTK– Alba FKC meccset az Elektromos-csarnokban, megesett, hogy elment az áram. Ezúttal fény (reméljük) lesz, nézők azonban nem! A fővárosi együttes döntésének értelmében zárt kapuk mögött rendezik a szombati találkozót.

– Az MTK komoly rutinnal rendelkező csapat, kiemelkedő válogatott játékosokkal, lesz ismerős arc is, hiszen korábbi balszélsőnk, Pelczéder Orsolya nyártól a kék-fehéreket erősíti. Nyáron volt egy pozitív élményünk, felkészülési mérkőzésen nagyon jó meccset játszottunk az MTK-val. Óriási lendületet adhat, ha pozitívan jövünk ki a szombati találkozóból. Ugyanakkor a sikertől nem szabad elszállni, a kudarctól pedig fejet lehajtva összezuhanni – mondta Deli Rita.

A nyári felkészülési mérkőzésen aratott négygólos győzelem és Afentáler Sára tíz találata önbizalomra adhat okot az MTK ellen, de a történelmi tényekhez az is hozzátartozik, hogy a bajnokság előző kiírásában hat góllal múlta felül a fővárosi együttes az Albát a Tromos-csarnokban, 2018-ban viszont emlékezetes találkozón a végjátékban a brazil klasszis, Nascimento góljaival tudott győzni a Fehérvár!

A fiatal csapat teljesítményéhez sokat adhatnak hozzá a rutinos játékosok: a szülés után visszatérő irányító Temes Bernadett, a tíz év után ismét Fehérváron játszó ukrán válogatott jobbátlövő Olha Vashchuk, a kapuban pedig a BL-tapasztalattal is rendelkező horvát Tea Pijevic.