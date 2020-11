Szombathelyen lép pályára a Dunaújvárosi KKA

A múlt heti Érd elleni mérkőzést leszámítva sajnos mostanában ritkaságszámba ment, hogy a Dunaújváros pályára tudott lépni a női kézilabda NB I.-ben, azonban szerdán 18 órától a Szombathely otthonában újabb bajnokit játszhat az együttes.

Eddig hét mérkőzése maradt el Vágó Attila együttesének a bajnokságban. Sajnos ezen a héten is meghiúsított egyet a koronavírus-járvány: a fehérvári pozitív esetek miatt vasárnap nem kerülhet sor az Alba Fehérvár KC elleni megyei derbire. Azonban Vas megyében szerdán jelenése van Vágó Attila együttesének – leendő kupaellenfele (lásd keretes írásunkat) – a Szombathelyi KKA otthonában.

A Kohász hat meccset tudott lejátszani, két győzelem és négy vereség a mérlege. A nyugat-magyarországiak is hatszor léptek pályára, két pontjukat a Boglár legyőzésével szerezték. A tabella szinte másodlagos, mert a vírushelyzet miatt egészen kiszámíthatatlan, már-már szürreális a menetrend.

– Szeptember közepén óriási formában volt a csapat, jött a kényszerleállás, a múlt heti Érd elleni meccsbe úgy mentünk bele, hogy abszolút nem voltunk játékban. A korábbi pozitív teszteredmények miatt hiányzóink is voltak, és ki is kaptunk. Hat hét kimaradt bajnoki nélkül… Alkalmazkodnunk kell a helyzethez. A szombathelyiek hazai pályán kimondottan jól szoktak teljesíteni, ismerjük az erősségeiket és a gyengeségeiket is – mondta Vágó Attila vezetőedző.

Csak viszonyításképpen: most kezdődne a bajnokság második „szakasza”, az első tizenhárom fordulót már le kellett volna tudni, ezzel szemben a „legkedvezőbb” helyzetben lévő csapat – a Siófok – kilenc találkozón tudott pályára lépni. Az FTC három meccsen…

A DKKA legfontosabb pillére, Bulath Anita egy hete az ötgólos vereséget hozó Érd elleni csatában tért vissza sérüléséből. Hat gólja is kevés volt a pontszerzéshez. – Hét hetet hagytam ki, a százszázalékos állapottól még messze vagyok, de egyre jobban érzem magam a pályán. Mérkőzések kellenének ahhoz, hogy játékba lendüljek. Nagyon lutri most a helyzet, az ember edz, majd a koronavírus felülírja a helyzetet. Nincs ritmusa a bajnokságnak, nehéz így játszani – szögezte le a rutinos átlövő.

A Szombathely szeptember végén lépett legutóbb pályára, ott is hiányzik a ritmus. Ősz elején kimondottan éles derbit játszottak Rácalmáson.

– A DKKA ellen sokáig irányítottuk a mérkőzést, de aztán kicsúszott a kezünkből a győzelem. Bizakodásra adhat okot, hogy idegenben 40 percig felül tudtunk kerekedni – nyilatkozta a vasiak honlapjának Marosán György vezetőedző.

A szoros meccsen 24-23-ra nyert a DKKA, de momentán az is nagy szó, hogy lesz mérkőzés, amely 18 órakor kezdődik Szombathelyen, az Aréna Savariában.