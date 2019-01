Szokatlan felállásban is jól működött a fehérvári csapat

Nagynevű ellenféllel vívta meg első felkészülési mérkőzését a Mol Vidi FC a spanyolországi edző­táborban.

Száz német szurkoló üdvrivalgása mellett sétált a marbellai pályára az egykori „Salátástál”-birtokos 1. FC Kaiserslautern, ráadásul a most már harmadosztályban szereplő lauterniek bajnoki hangulatra hajazó miliőben vehették fel a harcot a magyar bajnokkal, piros füstbombákat eregettek szurkolóik. Futács Márkó pedig ígéretes lövést eresztett el már rögtön az első percben, 18 méterről jobbal lőtt, labdáját Grill kapus nagy vetődéssel tolta a bal kapufára. Az 5. percben távoli szabadrúgással szállt be a meccsbe a korábbi négyszeres német bajnok Kaiserslautern, Biada 35 méterről küldött torpedót Tujvel kapujára, a Vidi kapuvédője csak kiütni tudta a labdát, az ismétlést már biztos kézzel fogta a portás. Biztosabban futballoztak a fehérváriak, s a mezőnyfölény az első negyedóra végén a statisztikában is nyomot hagyott.

A 14. percben Nikolov sarokrúgását Juhász Roland fejelte a Kaiserslautern kapujába, 1-0. Nem lepődtek meg a társak a csapatkapitány megmozdulásán, hiszen már a vasárnapi edzésen is rendre pontosan érkezett a szögletekre. Hamar válaszolhatott volna a német harmadik vonalban szereplő egylet, Albaeh 22 méteres lövését Tujvel fogta. Mint ahogy a fehérváriak kapusa volt a főszereplő a 21. percben is, Biada iramodott meg ziccerben, de 14 méteres kísérletét bravúrral védte Tomas Tujvel. A másik oldalon Futács Márkó lubickolt. A 30. percben hatalmas helyzet adódott a frissen igazolt csatár előtt, Scsepovics ugratta ki, egyedül vezethette a labdát kapura, közeli lövésébe azonban bele tudott kapni a német hálóőr, majd a Grillen túljutó labdát a gólvonalról fejelte ki az egyik védő. A félidő hajrájában a Vidi átengedte a területet, s a 41. percben Biada előtt nyílt folyosó a 16-os jobb sarkánál, jobb külsővel tüzelt, de éppen Tujvel kezébe. Nem sokkal később egy szép összjáték végén középről lőtt laposan Albaeh, Tujvel újabb bravúrral őrizte a kaput, lábbal védett nagyot.

A második félidőre teljes sort cserélt Marko Nikolics, a hadrend maradt 4-4-2-es, a csatárkettőst ekkor már Armin Hodzic és Elvir Hadzic alkották. Sokat nem ízlelgették a játékot a fehérvári támadók, a 49. percben máris megduplázták a Vidi-előnyt. Nego pontos beadását Hodzic átvette, majd egy pattanás után 7 méterről a kapuba bombázott, 2-0. A szintén Marbellán edzőtáborozó Puskás Akadémia FC vezetőedzője, a Vidi meccsét megtekintő Radoki János ebben a játékrészben már nem sokat jegyzetelt. Az 58. percben Kovácsik Ádámnak kellett védenie Jonijc távoli lövését, s a kapus együtt élt a játékkal, mert nem sokkal később egy veszélyes beadást fülelt le még a berobbanó támadó elől. Mezőnyjátékkal teltek a percek, különösebb helyzet egyik kapu előtt sem adódott, így a Mol Vidi FC győzelemmel kezdte a felkészülési mérkőzések sorát.

A fehérváriak meccsprogramja továbbra sem nyilvános, de a cseh élvonal 5. helyén álló Sparta Praha már bejelentette, hogy január 21-én a piros-kékek ellen hangol a bajnoki folytatásra.