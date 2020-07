Szögre akasztja Tiki a korcsolyát

A Hydro Fehérvár AV19 hokicsapatának 39 esztendős hátvédje, Harri Tikkanen bejelentette visszavonulását.

Hosszú utat járt be a Finnország déli részén, Helsinkitől „csupán” 229 kilométerre található Lappeenranta városából indulva Harri Tikkanen. A SaiPa ificsapatánál pallérozódó játékos összesen 18 szezont húzott le az európai jégkorong egyik fellegvárának tekinthető finn élvonalban, ahol nevelőegyesületén kívül megfordult a HPK Hämeenlinna, a Lukko és a Turku PS csapatainál. Végül 894 mérkőzés és 227 szerzett pont után intett búcsút hazájának, hogy az EBEL-ben szereplő Medvescak Zagrebhoz írjon alá.

A horvátoknál csapatkapitányi posztot is betöltő Tikkanen egy EBEL-es szezont követően, 2018 nyarán érkezett Székesfehérvárra, ahol szintén hamar a kék-fehér védelem alappillérévé lépett elő. Kisebb termete ellenére mind hátul, mind elöl hatékonyan segítette az együttes játékát, amit jól mutat, hogy a 2018/2019-es szezon során 10 gól és 15 gólpassz, azaz 25 pont mellett +11-es plusz-mínusz mutatóval zárt. A tavalyi idény, ahogy az egész csapat, úgy az ő játékában is hatalmas hullámvölgyeket hozott, 15 pontot és +3-as mutatót azonban így is összeszorgoskodott.

– A legnagyobb pozitívum az elmúlt évekből, hogy rengeteg emberrel ismerkedhettem meg a karrierem során, akik a barátaim lettek – nyilatkozta jégkorongban eltöltött éveiről Tikkanen a finn Länsi-Suomi portálnak.