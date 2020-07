Szoboszlai Dominikkal készített interjút a France Football magazin

A Red Bull Salz­burg és a magyar labdarúgó-válogatott fiatal klasszisa Székesfehérvárról indult. Szoboszlai Dominik mára már a legmagasabban jegyzett magyar futballista, a világ egyik legnevesebb szaklapjának, a France Footballnak exkluzív interjút adott.

2000. október 25-én, Székesfehérváron született, s a koronázó városban, a Főnix Gold FC-ben nevelkedett Szoboszlai Dominik. A 19 esztendős középpályás következő állomáshelyei között emlegették a napokban az AC Milant és az Atlético Madridot is, de a napokban Ausztria legjobb labdarúgójának választott játékos egyelőre Salzburgban készül.

A France Footballnak adott interjújában beszélt a szabadrúgásairól, töretlen fejlődésének okairól, a kezdetekről, s az alázatos munka fontosságáról is.

Mint mondja, a koronavírus-járvány utáni újrakezdés időszaka alatt szerzett nyolc gólja és 11 gólpassza hátterében az áll, hogy intenzív erőnléti edzéseket végzett a kényszerszünet alatt. Mivel mással nem tudta lefoglalni magát, egyfolytában edzett.

Édesapja, Szoboszlai Zsolt tehet arról, hogy Dominik sohasem hátrált meg a kemény munka elől.

„A Salzburggal az utóbbi időben 4-2-2-2-es rendszerben játszottunk – mesélte a szaklapnak Szoboszlai. – Ebben én voltam az egyik irányító szerepkörű játékos, a bal oldali tízes. Ezt azért kedvelem, mert balról befelé indulva a jobb lábamat tudom használni, azzal tudok lőni, ami az egyik erősségem. Persze tudom, hogy mindig dolgozni kell a fejlesztésén, ezért maradok kint mindegyik edzés után, hogy elvégezzek még ötven szabadrúgást. Ez fontos számomra, mert a szabadrúgás lehetőséget kínál a gólszerzésre.”

Már az 1980-as évek Videotonjában is alapfeltétel volt, hogy a játékosoknak folyamatosan fel kellett nézniük labdavezetés közben – keresve a lehetőséget a passzolásra –, és Szoboszlai Zsolt is ennek fontosságát hangoztatta a Főnixben, s technikát is kidolgo­zott a gyerekek fejlesztésére. A játékosok ugyanolyan mezben edzettek, csak a fejre kötött színes szalagok jelezték, ki tartozik egy csapatba. Így a játékosoknak folyamatosan fel kellett nézniük, hova tehetik a labdát. Szoboszlai Dominik is folyamatosan előre gondolkodik.

„Salzburgban nagyon sok formációban játszottunk már, és mindegyikben tudom, hogy mit kell tennem, milyen pozícióba kell helyezkednem, hol kell támadnom. Fontos tudni például, hogy ha a bal oldalon vagyok, akkor nem ugyanazt kell játszanom, mint amikor jobbról indulok, de ugyanígy ismerni kell a tízes és a nyolcas pozíció közti különbséget. Amikor az edző azt mondja, hogy felállást váltunk, akkor a gondolataimban ezt át kell tudni állítani és tisztában kell lennem, hogy az új pozícióban mit vár tőlem.

Felemelem a fejem, mert mindig ellenőriznem kell, hogy mi történik mellettem, mögöttem, előttem. Ha ezt nem tudod, akkor nem tudod megtervezni a következő lépést. Mielőtt megkapnám a labdát, körbenézek, hogy lássam az üres területeket, hogy ki van szabadon. Így mielőtt megkapom, már tudom, mit csinálok vele, ha hozzám kerül” – fogalmazott interjújában. – „Az első dolog, amit szem előtt kell tartani, az előrehaladás. A gólszerzéshez ugyanis előre kell játszani, ha visszafelé játszunk, nem tudunk gólt szerezni. Amikor fia­tal voltam, a futsalhoz hasonló kis pályán edzettünk, ahol sok a kontakt, és ez látszódik a játékomon.”

A transfermarkt.de internetes oldal már 25 millió Euróra taksálja Szoboszlai Dominik értékét. Szép jövő várhat a magyar középpályásra, de egyáltalán nem türelmetlen. Repkednek a topcsapatok nevei, ha az esetleges továbblépéséről van szó, de akkor sem csalódott, ha a Salzburg kötelékében marad.

„Függetlenül attól, mi történik az emberrel, mindig pozitívan kell gondolkodni. Látni kell a fényes oldalt, ahová szeretnél visszajutni. A mikor és a hogyan csak rajtad múlik. Ha sajnáltatod magad, nem lesz jobb. Úgy kell hozzáállni a nehézségekhez, hogy ezek erősebbé tesznek, de ehhez dolgozni kell.”

Dominik beszélt a France Footballnak édesapjáról és a Főnix Gold FC-ről is.

„Hároméves voltam, amikor először láttam őt játszani, a magyar első osztályban szerepelt. Nem volt akkora játékos, mint Erling Haaland édesapja, de nekem nagyon sokat segített, nélküle nem tartanék itt. Két barátjával 2007-ben nyitott futballiskolát, ez egy kis klub, de fokozatosan egyre több játékos csatlakozott és nagyon jó csapatunk lett. Kis pálya, sok kontakt – így fejlesztettük a technikánkat.”

Az interjúból kiderül, hogy Szoboszlai Dominik nagy álma, hogy a magyar válogatottal kijusson az Európa-bajnokságra, s lehetőleg a csapat meghatározó játékosa legyen.