Szkanderesek buliztak Igaron

A Vidéki Amatőr Erősemberek Baráti Társasága, hagyományaikhoz hűen összegyűltek a minap, és együtt vértezték fel magukat az új év kihívásaira.

Az összejövetelt Kövér József és fia, Kövér Gergő, az Igari Pitbullok alapítói rendezték.

A találkozón megbeszélték a múlt évi versenyek tapasztalatait, valamint szót váltottak az idei esztendő terveiről. De hogy egy kicsit mozogjanak, a programba karbirkózást (szkander) és bothúzást (mas wrestling) is beiktattak, no meg egy kicsit „erősemberkedtek” is. A napot bulival zárták.

