Szkander nemzeti döntőt rendeznek Sárosdon

A szkander nemzeti döntőt július 18-án, szombaton reggeltől rendezik meg a településen, az általános iskola sportcsarnokában.

A koronavírus-járvány a karbirkózók éves menetrendjét is felborította: az országos bajnokságot június végén rendezték meg Halásztelken, a nemzeti döntőnek pedig két hét múlva a Fejér megyei Sárosd ad otthont.

A nemzeti döntő kategóriái és súlycsoportjai a következők: Sub-junior open lány, fiú: 65, +65 kg. Junior lány bal kéz, jobb kéz: 60, +60 kg. Junior fiú bal, jobb: 75, 85, +85 kg. Mozgáskorlátozott bal, jobb: 75, 90, +90 kg. Masters női bal, jobb: open. Masters férfi bal, jobb: 70, 90, +90 kg. Grandmasters férfi bal, jobb: 75, +75 kg. Női bal, jobb: 55, 65, +65 kg. Férfi bal, jobb: 65, 73, 80, 90, 100, +100 kg.

Szombaton, Halászteleken rendezték meg az I. Gemenc szkander országos bajnokságot, melyen a Sárosdi Szkander Klub 3 tagja is eredményesen szerepelt.

Barzsó Henrietta a felnőtt –65 kg kategóriában mindkét kézzel első, az abszolút kategóriában pedig jobb és bal kézzel is második helyezést ért el. Barzsó Alexander a felnőtt –85 kg kategóriában bal kézzel 3. helyezést gyűjtött be (Alex súlya egyébként 70 kg). Verbóczki Luca a junior kategóriában jobb és bal kézzel is első, míg a felnőtt abszolútban mindkét kézzel harmadik helyezést szerzett.