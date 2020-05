Szita Donát továbbra is Székesfehérváron folytatná pályafutását

A Hydro Fehérvár AV19 tehetséges fiatalját kérdeztük arról, hogyan élte meg a Covid-19 világjárvány okozta nehéz időszakot, és milyen kilátásai vannak a jövőt illetően.

A 2019/2020-as szezonban a Hydro Fehérvár AV19 csapata a középszakaszig menetelt, nem sikerült a rájátszásba jutniuk. A két bónuszponttal érkező fehérváriak bár két alkalommal is legyűrték a végül rájátszásba kerülő Linzet és Znojmót, a sereghajtó Innsbruck és Dornbirn kettős ellen mindössze három pont jött össze. Ez nem volt elég a playoffra, amit aztán a koronavírus-járvány félbe is szakított, és bizonytalan jövő elé állította a sportolókat is.

Szita Donát, a 22 éves tehetséges támadó számára nem volt könnyű az elmúlt időszak, amelyet egy vállműtét is megnehezített. Az előző szezonban azonban remek teljesítményt nyújtott, és kiváló játékkal örvendeztette meg a szurkolókat is. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, még az osztrák jégkorongliga hat legjobb fiatalja közé is bekerült. Teljesítményével és kitartásával ezt teljesen jogosan vívta ki magának.

Most az elmúlt pár hónap nehézségeiről, és a még bizonytalan jövőről mesélt nekünk.

Miben változtatta meg a vírus és a kijárási korlátozás bevezetése az edzésmunkádat?

Március közepén a kijárási korlátozás és a veszélyhelyzet előtt műtötték meg a vállam. Egy hónapig rögzítőben volt, tehát nem tudtam egyáltalán edzeni. Utána elkezdtem a rehabilitációt, szerencsére a gyógytornászom, Ódor Zoltán nagyon készséges volt, és tudott fogadni heti 2 alkalommal, a megfelelő óvintézkedések betartásával. Ezen kívül minden nap csináltam a kiírt gyakorlatokat. A rehabilitáción kívül kardiót, és olyan gyakorlatokat tudtam csinálni, ami semmilyen módon nem veszi igénybe a vállat.

Hogyan viselted az elmúlt időszakot, és mivel töltötted az időt leginkább?

Nem volt könnyű ez az időszak, nyilván hiányoztak a barátok, még a barátnőmmel sem tudtam találkozni. Természetesen mindenkinek nehéz időszak volt ez, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy még mindig oda kell figyelnünk egymásra és a fennálló korlátozásokra. A kijárási korlátozás alatt főként a szabadban sétáltam, horgásztam, ezen kívül készültem a vizsgáimra, és persze kivégeztem néhány sorozatot.

Hogy látod a jégkorong jövőjét?

Sajnos nem sokat tudni a jövőről, minden nagyon képlékeny. Nem tudhatjuk, mikor indulnak el a bajnokságok, milyen konkrét gazdasági problémák lesznek a vírusnak köszönhetően, amik természetesen a sportra is kihatnak. Személy szerint nagyon várom a következő szezont, de szerintem ezzel minden jégkorongozó így van.

Milyen célokat tűztél ki a következő szezonra személy szerint, illetve a csapattal?

Sajnos nem tudok konkrét célokat kitűzni sem magam, sem a csapat elé, hiszen még nem tudom, hol folytatom a pályafutásomat. Természetesen nagyon szeretném, hogy a szülővárosom csapatában játszhassak továbbra is, ezen dolgozunk jelenleg a menedzseremmel.

Szita Donát legjobb pillanatait pedig egy videóban is megtekinthetik, és újraélhetik az „ördögkatlan” utánozhatatlan hangulatát.