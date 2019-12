Színvonalas teremtornával búcsúztatták idén is az évet a VOK-ban

Elérkezett a döntők napja a XX. MindigVár Nonstop Fehérvári Futballfesztivál Videoton FCF Baráti Kör Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupán. Idén a Mad Dogs gárdájának sikerült be­zsebelni a trófeát, ők nagyon simán nyertek a fináléban a Sárépszer Kft. ellen.

A kieséses szakasz első csalódott gárdája a B csoportban az élen végző Karmacsi Autó gárdája volt, amely büntetőkkel kapott ki a C csoport másodikjaként továbblépő Jóbarátok csapatától. A Villanegra-Legenda Sport csapata is megszenvedett a Todor-PET Bau Team Kft. ellen, itt nem született találat, és végül a büntetők döntöttek a Villanegra javára. Majd a Damasztor Kft. és a Kipe Car FC is túljutott ellenfelén, a következő összecsapáson, pedig az előző napon remekül szereplő csíkszeredai Páwák FC-nek parancsolt megálljt a Lázár Lovaspark. Ezt követően búcsúzott a további küzdelmektől az előző évben a döntőben vereséget szenvedő Boiron Homeopatia a Goldwin Pluss ellen, míg utolsóként a Mad Dogs csatlakozott a negyeddöntő mezőnyéhez. Az első párosításban a Sárépszer Kft. a Villanegra-Legenda Sport együttesét állította meg, az addig menetelő Jóbarátok is befejezték a KIPE Car FC ellen a tornát. A következő párosítás mondhatni gyilkos csatát hozott, melynek a végén Murai Márk duplája után 3-1-re múlta ­felül a Damasztor Kft. a Goldwin Pluss csapatát. A negyeddöntő zárásaként a címvédő Lázár Lovaspark a finálékat idéző meccsen volt kénytelen meghajolni a Mad Dogs nagyobb tudása előtt, 0-3.

Ezután jószerével már egy gombostűt sem lehetett elejteni a lelátón, nem véletlenül, hiszen következhetett az évek óta jól megszokott közéleti gála, ahol ezúttal a torna 20 éve előtt tisztelegtek. Pályára léptek közéleti személyiségek is, de a 15-20 évvel ezelőtti tornák tradicionális csapatainak – Cs+V, Zöldker, Bádogos, Villanegra – képviseletében ismét focicsukát húzott a fehéreknél Vass József, Molnár Csaba, Deme Norbert, Szabó János, Tornyai Péter, Becséri Gergely, Kiszi József. A kékeket pedig Slett Csaba, Szűcs Bertalan, Bozai Attila, Bencsik Tibor, Bencsik István, Lőcse Gyula, Marton Ferenc, Vas Tibor erősítette az amúgy 4-4-el végződő húsz percben. Az elődöntő első mérkőzésén a Sárépszer Kft. csapata a Puskás Akadémia FC hátvédje, Spandler Csaba által kétszer köszönt be, D’Urso Giuliano, pedig egyszer, így magabiztosan 3-0-ra győzte le a Damasztor Kft. csapatát, és jutott elsőként a döntőbe. A másik ágon a Mad Dogs gárdája a második félidő elején biztosította be a fináléba jutást, egy formás akciót Büki Baltazár fejezett be góllal, utána Hosszú Ádám talált be, majd ismét Büki, kialakítva az 5-0-s végeredményt. Így a Sárépszer kft. egy év kihagyás után újból döntőt játszhatott.

Az estébe fordulva már mindenki várta az egykori kedvenceket, a gálamérkőzésen pályára lépő 1988/89-es Videoton SC csapatát. A jubileumon egyrészt a csapat kiemelkedő évadjára, másrészt, pedig tragikusan elhunyt vezetőedzőjére, Kaszás Gáborra emlékeztek a játékosok és a szurkolók. A legendás csapatból 1988-ban az első futballfesztiválon is részt vett Csucsánszky Zoltán, Jován Róbert, László Csaba és Simon Ferenc. Rajtuk kívül ez alkalomból még a VOK-ban láthattuk a piros és a kék csapatban többek között Toldi Gábort, Mitring Istvánt, Vajda Gusztávot, Fekete Csabát, valamint a közelmúlt Vidijéből Magasföldi Józsefet, és a csapattal 2014/15-ben bajnok Szolnoki Rolandot.

Jöhetett volna ezután a bronzmeccs, de a sorozat történetében először nem játszották le, mivel a Damasztor Kft. példátlanul sportszerűtlen módon nem állt ki, ezáltal a Kipe Car FC lett a harmadik.

A döntő Arany Tamás és Becséri Gergely sípszavára, és a Mad Dogs vezetésével, Fekete Róbert góljával indult, majd Rábold Richárd két találatával folytatódott. A Sárépszer Kft. együttese kapaszkodott ugyan, de Roni Ribeiro, és Cseszneki Richárd még a térfélcsere előtt növelte a jobbára futsalosokból álló csapat előnyét. Faragott hátrányán a Sárépszer Wittner Máté öngóljának köszönhetően, de még ugyanebben a percben Büki Baltazár szabadrúgásból lőtt a léc alá, biztossá téve a Mad Dogs győzelmét, 1-6.

A döntő torna legjobb játékosa Rábold Richárd, a legjobb kapusa Dohány Dominik (Kipe Car FC), gólkirálya Büki Balzatár lett.