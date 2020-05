Színes programokkal várták az érdeklődőket a rendhagyó online Sportmajális során

Sikeresen zárult a 2020-as Sportmajális, amely a korlátozások hatására ezúttal a megyei lakosok otthonaiban, képernyőin került megrendezésre.

Nem szakadt meg a székesfehérvári Sportmajális 2011 óta tartó sorozata, a mozogni vágyók ezúttal a napos idő ellenére otthoni körülmények között követhették a különböző személyi edzők, fizioterapeuták előadásait, tréningjeit. Olvasói vélemények alapján elmondható, hogy ebben a formában is sikerült a mozogni vágyók kedvére tenni, ugyanis a nézők új mozdulatokat, ötleteket kaptak a szakemberektől. Elmondták, kellemes érzés volt a gyakorlatok után az alaposan átmozgatott test frissességével folytatni a napot. A tempó is megfelelő volt, odafigyeltek az idősebb korosztály terhelhetőségi korlátaira, és közvetlen hangnemben vezették a tréningeket, amellett, hogy kihívást támasszon a diktált gyakorlatsor.

Az EXATLON Hungaryból ismert fehérvári személyi edző, Rozs Gergely a calisthenics edzésbe engedett bepillantást.

– Miért esett a calisthenicsre a választásom?

2012-ben találkoztam először ezzel a sportággal, és rögtön megtetszett az az egyszerűség, hogy bárhol, bármikor végezhető ez a fajta mozgásforma. A másik indok pedig, hogy nagyon hamar látványos izomtömegre és külalakra lehet ezáltal szert tenni. Elég régre nyúlik vissza ez a mozgáskultúra, az ókori görögöktől származik, maga a név is a callos és thenosz szavakból tevődik össze, ami magyarul szép erőt jelent. Kevésbé az a lényeg, hogy minél nagyobb izomtömeget halmozzon fel az ember, mint a testépítőknél, inkább egyfajta atletikus izmos testalkat kialakítása a cél. Nekem régóta pontosan ez az irányelvem, sosem szerettem volna hatalmas külalakot, teljesen meg voltam elégedve az atletikus testalkattal. Amióta elkezdtem, folyamatosan azt látom, hogy minimális eszközigényű, bárhol elvégezhető mozgásforma. Az online edzés során is csak egy kétliteres ásványvizes üvegre, egy konyhai székre, egy partvisnyélre, illetve egy gumiszalagra volt szükség. Igyekeztem egy olyan szintre belőni az edzés nehézségét, hogy mindenki által elvégezhetőek legyenek a feladatok, és megmutassam, hogy akár otthon is, nemtől, kortól és testsúlytól függetlenül akárki elvégezheti ezeket a gyakorlatokat.

Egészségügyi előnyei is bőven vannak a mozgásformának.

– A mai világban gyakori jelenség a gerinccel kapcsolatos probléma, és a calisthenics egy elég jó út a testtartás javítása felé. Magával a hú-

zódzkodással, ami fontos eleme a sportnak, a szorító- és fogóerő, illetve a felső végtagi erő az elsődleges cél. Ugyanakkor mivel nem külön izomcsoportra, hanem egész testre vonatkozó mozgásformáról van szó, a lefüggések során a gerincoszlopot és a hátizomzatot tudjuk megerősíteni és stabilizálni. Lefüggéskor – azaz a húzódzkodás előtti állapot során – ugyanis a vállövi izmok már feszülnek, a gerinc viszont ekkor még teljesen nyúlásban van, ami elősegíti a porckorongok és ott elhelyezkedő csontok rugalmasságának javítását.

A tánc, a klasszikus balett mindenekelőtt művészet, de bizonyos értelemben nézve – mivel fizikai megterhelést jelent – sportnak is tekinthető. A sport határán „táncoló” balett világából érkezett a nap egyik legérdekesebb programja, amely során Cristina Porres Mormeneo, a Székesfehérvári Balett Színház szólistája és balettmestere balett alapú, erősítő gyakorlatok segítségével engedett betekintést a klasszikus balett világába.

– Számomra a tánc, beleértve a balettet, a testbeszéd révén, egyfajta primér kommunikációs forma. Maga a klasszikus balett-technika egy olyan komplex mozgáskultúra, amely az egész testet átmozgatja és a fizikalitása mellett esztétikai szépség is kifejeződik általa. A mindennapokban is sokat segíthet a balett rendszeres gyakorlása, mivel nagymértékben fejleszti a koordinációs készséget, az egyensúlyt, a rugalmasságot és a gerincoszlop tartását is javítja. Meditációs gyakorlatként is tekinthetünk rá, mivel nagyon kell koncentrálni, fókuszálni, el kell mélyülni a gyakorlatokban, amelyek a vérkeringést is javítják. Végső soron az a legfontosabb, hogy örömet okoz, miközben a lelket és a testet is karban tartja.

A kedvcsináló tréning során az alapokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők, ám komoly meglepetés érte azokat, akik sétagaloppra számítottak.

– A gyakorlatok megkezdésének első lépcsőfokaként, nagyon fontos szerep jut a bemelegítésnek, amely minden ízületet jól át kell mozgatni a sérülések elkerülése érdekében. Ezután a klasszikus ba-

lett-technika alapjait mutattam be, egy kis ízelítőt, de természetesen majd a későbbiekben gyakorolniuk kell még a résztvevőknek, ugyanis ez nem olyasmi, amit egy perc – vagy akár ötven perc – alatt el lehet sajátítani. Egy kis játékosságot is igyekeztem belevinni, azokat az elemeket, amelyeket a gyerekekkel és szülőkkel szoktunk csinálni. Úgy gondolom, sikerült keményen megmozgatni a kedves résztvevőket és remélem, hogy többen kedvet kaptak a folytatáshoz.

Bár sokaknak rögtön a főváros ugrik be, amikor a klasszikus balett műfajáról hallanak. Ez azért jogos, mivel hazánk egyetlen klasszikus baletteket játszó társulata, a Magyar Nemzeti Balett. A 2018 óta működő Székesfehérvári Ba-lett Színház ugyan használja a klasszikus balett technikáját, de a társulat repertoárja olyan táncszínházi műveket állít színpadra, amelynek csupán eszköze és nem célja a klasszikus balett technika.

– Fehérvár nagyon befogadó a táncszínházzal kapcsolatban, és bár természetesen azt szeretnénk, hogy még többen űzzék a tánc akármelyik műfaját, fokozatosan, szeretettel és türelemmel haladunk. A város vezetés és közösségének támogatását élvezvén, nagy léptekkel haladunk. Azon dolgozunk, hogy minél magasabb minőségű társulatot ismerjenek meg az érdeklődők.

A fehérvári rúdtáncsport vezéralakja, Kelemen Nikolett a MÁV Előre SC – N’Joy Sport & Tánc Stúdió képviseletében senior tornát tartott az idősebb korosztály számára.

– Személyes érintettség miatt is tudom, milyen fontos a megfelelő szintű testmozgás ahhoz, hogy akár meglévő testi betegség mellett is aktív életet tudjunk élni, vagy akár sportolhassunk. Kitapasztaltam már, több korosztály esetében, hogy mik azok a módszerek, amelyeket alkalmazva egy rendkívül megterhelő sportot is űzni tudjak, és ezt szerettem volna átadni az embereknek. Véleményem szerint a mozgásban van az élet, jómagam nem tudok meglenni nélküle, valamilyen szinten egész életemben űztem. A fiatalok között is nagyon sok esetben látom, hogy a rendszeres számítógép- és mobiltelefon-

használat következtében el van deformálódva a gerincük, úgyhogy remélem, abból a korosztályból is minél többen szereztek hasznos tanácsokat.

Az edzések közötti szünetekben a fehérvári sportegyesületek, a Hydro Fehérvár AV19, a MOL Fehérvár FC, az Alba Fehérvár Kosárlabda Klub és az Alba Fehérvár Kézilabda Club játékosai osztottak tanácsokat az otthon tréningezők számára.