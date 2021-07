Szilágyi és Garda is már nagyon várja az olimpia kezdetét

A DUE két vízilabdázója, Garda Krisztina és Szilágyi Dorottya gőzerővel készült a 2020-ból elhalasztott tokiói olimpiára.

A magyar női vízilabda-válogatott hosszú és kemény felkészülésen van túl, hiszen először Kaliforniában edzőtáboroztak Bíró Attila lányai, ahol több mérkőzést is játszottak a világ egyik legjobb csapata, az Amerikai Egyesült Államok ellen. A tengerentúli hetek után itthon folytatódott a munka, majd a Világliga döntőjében volt jelenése a mieinknek, ahol második helyen végeztek. Legutóbb pedig a hazai SEAT Kupán játszottak két derbit Kanada ellen. Az elsőn 9-9-es döntetlen, míg a másodikon magabiztos, 13-7-es magyar siker született. A DUE játékosa, Szilágyi Dorottya előbbi találkozón egyszer, míg utóbbin háromszor volt eredményes.

– Jól éreztem magam végig, ez volt az eddigi legjobb felkészülésem – nyilatkozta lapunknak még a kiutazás előtt Szilágyi. – Változatos volt a felkészülés, sokat utaztunk, az amerikai túra nagyon jó kezdésnek számított, tanultunk és fejlődtünk azáltal, hogy az amerikai csapat ellen játszhattunk. Ezt követően abszolút sikerként éltem meg a Világligát is, a második hely reális volt, örültünk az ezüstéremnek. A csapat hangulatával sose volt baj, de úgy érzem, évről évre egyre jobb, most már inkább kis családként funkcionálunk. A SEAT Kupa környékén erős edzéseink voltak még, ezt talán az első találkozón éreztük magunkon. Személy szerint jó formában érzem magam.

A Dunaújváros 24 éves vízilabdázója élete első olim­piájára készül.

– Nagyon várom már, hogy elkezdődjön az olimpia, kicsit azért izgulok. Az álmomnak egy része már valóra vált azzal, hogy bekerültem az utazók közé. Úgy gondolom, abszolút éremesélyesek lehetünk. Az elmúlt egy év is csak megerősített minket, sokat fejlődtünk, bármennyire is nehéz volt ez a pandémiás helyzet, nekünk szerintem jól jött. Nagyobb eséllyel megyünk ki most, 2021-ben, mintha egy évvel előbb lett volna az olimpia. Összeértünk, bármire képesek lehetünk.

A SEAT Kupán a DUE játékosának, Garda Krisztinának is jól ment a játék, az első találkozón háromszor, míg a másodikon kétszer talált be Kanadának. A 27 éves játékos Gurisatti Gréta, Magyari Alda és Szilágyi Dorottya mellett a negyedik dunaújvárosi, aki medencébe ugorhat majd Japánban. Míg a többiek az első, Garda már a második olimpiájára készül.

– Teljesen más olimpia lesz, mint az előző, és itt nem csak a Covidra gondolok. Öt évvel ezelőtt a kerethirdetésnél úgy éreztem magam, mint a kisgyerek, aki a karácsonyfa mellett állva megkapta azt az ajándékot, amire várt, egy álmom teljesült azzal, hogy Rióban ott lehettem. Szerintem kicsit el is vitt ez az érzés 2016-ban. Akkor még nem voltam a csapat meghatározó játékosa, most már nagyobb teher van a vállamon, aminek örülök. Nagyon vártam már a következő olimpiára, most tudom, mi vár majd rám. Örülök, hogy az Újvárosból is jó néhányan utazhatunk, ez bizonyítja, hogy jól dolgoztunk az elmúlt időszakban.

Garda immáron a rutinosabb játékosok közé tartozik a nemzeti csapatban, fontos, hogy a tapasztaltabbak segítsék az első olimpiájukra készülő társaikat.

– Erről már többször beszéltünk csapatszinten. Vannak bizonyos dogok, amik elvihetik az újak koncentrációját, akár az egész esemény miliője, a Covid okozta szabályok, vagy a neves sportolók jelenléte. 2016-ban ez nem igazán került szóba, nagyon örülök, hogy idén erre is figyelünk. Ugyanakkor mindenkinek elsősorban magában kell majd elrendeznie ezt a szituációt, de már fontos, hogy erre előre készültünk.

A magyar női vízilabda-válogatott már Japánban tartózkodik, először Oyamába utaztak a mieink, ahol csütörtökig az utolsó simításokra kerül majd sor. Magyarország június 26-án játssza majd az első mérkőzését Oroszország ellen magyar idő szerint 8.30-kor.