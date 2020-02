Szikora Melinda Fehérváron mutatkozott be az élvonalban, most Siófokon szerepel

A közönség a meccseken felállva tapsol és ünnepli a kézilabdacsapat nyáron szerződtetett 31 éves kapusát, Szikora Melindát.

A nyáron a Ferencvárostól érkezett a balatoniakhoz Szikora Melinda. Ihletett formában véd, a lefújás után gyerekek hada várja, autogram, közös fotó reményében. Az utóbbi két, hazai bajnokin, a BL-győztes Győr és a Dunaújváros elleni, magabiztosan nyert derbin a mezőny legjobbjának bizonyult.

– Tavaly májusban megnyertük az EHF-kupát, ahogy minden csapatnál, a nyáron nálunk is volt mozgás a keretben. Több játékost szerződtettünk, valamennyien beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az egyik legjobb igazolás Szikora Melinda, hatalmas szerepe van abban, hogy megnyertük a csoportküzdelmeket az EHF-kupában, a hazai bajnokságban, azaz a világ legerősebb pontvadászatán pedig az ezüstéremért harcolunk a Ferencvárossal.

Látva a nemzetközi porondon vívott meccseket, meggyőződésem, Európa legjobb formában védő kapusa. Nem is értem, hogy nem hívták meg a válogatottba – mondja Fodor János, a Siófok KC elnöke és tulajdonosa. ­

Szikora valóban nagyon elkapta a fonalat az utóbbi időben. A 31 éves hálóőr Kiskunfélegyházán született, Kiskunmajsán nőtt fel és kezdett védeni, Kiskunhalason mutatkozott be a második vonalban. Aztán Fehérvárra vezetett az útja, 2008-tól 2013-ig szerepelt az Alba Fehérvárban, nagy csaták részese volt a hazai bajnokságban, az MK-meccseken, valamint az EHF-kupában vívott találkozókon. Teljesítményére a Ferencvárosnál is felfigyeltek, hat évet töltött a BL-szereplő zöld-fehéreknél, tavaly nyáron igazolt a déli part fővárosába.

– Közel voltam ahhoz, hogy külföldre szerződjek, Franciaországból kerestek, erős csapat invitált, volt kedvem ahhoz, hogy kipróbáljam magam légiósként. Ám jött a Siófok, az elnök úr közölte, még erősebb, BL-szintű csapatot akar építeni, akkor döntöttem úgy, hogy számomra ez lesz a legjobb, ezt kell választanom. Világklasszisokkal játszhatok együtt, a döntést megkönnyítette, hogy nemcsak én érkeztem a Fradiból, hanem velem együtt Nerea Pena és Tomori Zsuzsanna is, de nem ez volt a döntő szempont. Úgy gondolom, olyan erős a keretünk, hogy a Bajnokok Ligájában is messzire jutnánk.

A tavasszal kezdtük a tárgyalásokat, gyorsan megállapodtunk. A csapat közben menetelt az EHF-kupában, esélyesnek számított a végső győzelemre, de még nagy csaták vártak rá. Amikor elhódították a serleget, nagyon örültem, még inkább bebizonyosodott, hogy jó helyre kerülök. Erősek és egységesek vagyunk. Már tavaly télen is voltak itthonról ajánlataim, több hazai klub invitált, amikor látták, hogy az FTC-ben a sérülésem után nem kapok szerepet. Azonban egy éve nem akartam váltani, reméltem, a tavalyi tavasz változást hoz, de nem hozott.

A Fradiba 2013 nyarán került, a népligetiek azon az őszön indultak először a legrangosabb kupában. A folytatásban minden esztendőben a BL-ben induló csapatban szerepelt, hol több, hol kevesebb lehetőséget kapott. Térdszalag-szakadása után epizodista lett. Ezért döntött a váltás mellett.

– Életem formájában vagyok, a két norvég edzőtől, valamint a kapusedzőtől, Pastrovics Melindától nagyon sok bizalmat kapok, zökkenőmentes a munka, nagyon szeretek dolgozni mindegyikükkel. Társam, a norvég Silje Solberg, a norvégok világ- és Európa-bajnoka, nagyszerű társ, a nyártól Győrben folytatja pályafutását. Az utóbbi meccseken betegség miatt nem állt rendelkezésre, remekül kiegészítjük egymást, nemrég készült kimutatás, gyakorlatilag ugyanannyit védünk, én a meccsek 47 százalékán, ő 42 százalékán, Csapó Kincső néha a büntetőkre állt be, egy százalék az övé. Solberg a nyárig minket erősít, örülök, hogy pár hónapig még vele dolgozhatok.

A BL-győztes ETO ellen nagyon jól ment, a lövések felét megfogtam, az újvárosiak ellen is hasonló hatékonysággal védtem, kicsivel rosszabb százalékkal. A győriekkel szembeni diadal életem egyik legnagyobb élménye volt, úgy gondolom, ha ezért serleget kaptunk volna, bátran ki lehetne tenni a vitrinbe. Extázisban védtem végig, fel voltam pörögve, remek volt a hangulat, a világ legjobb csapatát fogadtuk, telt ház előtt. Régen vívtam ilyen jó meccset a Győr ellen, félidőben már 21-12-re vezettünk. Egy hasonló, ETO elleni találkozóra emlékszem, a Fradival fogadtuk őket a Népligetben, egy góllal sikerült nyernünk, akkor is végig én álltam a háló előtt. Azt a derbit is emlegetni fogom, nyugdíjas koromban is.

Az EHF-kupa következő fordulójában a török Kastamonu Belediyesi gárdájával találkoznak a negyeddöntőben. Várja az újabb kihívást, meg akarja nyerni a nemzetközi kupasorozatot társaival. A válogatottban is szeretne szóhoz jutni, de nem kapott meghívót a győri, olimpiai selejtezőre készülő együttesbe.

– Természetesen nagy dolog lenne védeni a válogatottban, néhányszor már szóhoz jutottam, a 2016-os Európa-bajnokságon többször pályára léptem, Svédországban. Janurik Kinga megsérült, így kerültem az utazó keretbe, az első meccsen kevés időt töltöttem a pályán, a későbbiekben sok bizalmat kaptam. A nyitónapon, a románok ellen nem ment, aztán egyre jobban belejöttem, fogtam labdákat, Kiss Évával szerepeltünk a kontinensviadalon. Előzőleg néhány edzésen vettem részt a kerettel Kim Rasmussen irányításával, az Eb után nem hívott be.

Úgy gondolom, a magyar kapusok közül jelenleg én vagyok a legjobb formában, valamint a debrecenieket erősítő Triffa Ágnes. Ő sem kapott most meghívót az új kapitányoktól. Neki tavaly is nagyon jó szezonja volt, kiegyensúlyozottan teljesít. Én az utóbbi időszakban kaptam el a fonalat, ő viszont folyamatosan remekel. Az új stáb Kiss Évának, Janurik Kingának és Bíró Blankának szavazott bizalmat.

Szikora az SKC szereplésére fókuszál.

A bajnokságban szeretne dobogóra lépni együttesével – lehetőleg a második fokára –, a hazai kupában is eredményesen szerepelni. Ősztől pedig a BL-ben akar bizonyítani. Ahogy azt tette éveken át a Ferencvárossal.