Szezonzárót tartott a városi bajnokcsapat

Elbúcsúztatta a szezont a városi kispályás bajnokság legmagasabb osztályának küzdelmeit veretlenül megnyerő Bádogos együttese

Ezt ne hagyja ki! Aggályosak a baloldal adománygyűjtő akciói

Jó hangulatú összejövetellel búcsúztatták a szezont a bajnokcsapat tagjai, az Alba Ligában ismét győztes együttes mindenese, Horváth László büszkén mesélte, 51 diadalt arattak zsinórban, utoljára 2018. március 29-én kaptak ki, az ellenfélre már nem emlékszik.

– Évente két évzárót rendezünk, egyet télen és egyet nyáron. Előbbi alkalmával beszéljük meg, milyen téli tornákon indulunk, általában 4-5 seregszemlén veszünk részt, Dunaújvárosban, a Carissa-­kupán, a Videoton Baráti Kör december végi eseményén, Gárdonyban is lépünk pályára. Nyaranta mindig indulunk Fehérváron, az Akác Kupán és Magyaralmáson, a Pünkösd Kupán. Mindegyik tornát többször megnyertük, fontos volt, hogy ősztől az Alba Liga küzdelmei végig zajlottak, tavaly márciusban a pandémia miatt minden megállt, a nyári és téli események is elmaradtak. A 2019–20-as szezonban is 16 győzelemmel kezdtünk az Alba Ligában, de a járvány miatt nem hirdettek végeredményt.

A most zárult idényben Bars Gábor és Skultéti András szerepelt a kapuban, a mezőnyben Knausz Tamás, Kovács Krisztián, Gál Dániel, Skultéti László, Benczés János, Molnár Tibor, Balogh Zoltán, Bánfalvi Balázs, Büki Baltazár, Bognár Bence, Király Bence. Az ősszel náluk lépett pályára Rehák Viktor és Kovács Attila is, tehát ők is aranyérmesek.

A klubot 1975-ben, Amatőr néven alapította hat futballbarát, Horváth László mellett Farkas László, Gulyás Károly, Bakos Béla, Vajda Ferenc és Beke Ferenc. Később még öten csatlakoztak játékosként a gárdához. A Bádogos nevet 1994-ben vették fel, azóta Horváth az együttes vezetője, fő támogatója.

– Az életemnek három fontos része van. A legkisebb gyerekemet, a 13 éves Bencét tisztességgel fel kell nevelnem, becsülettel végzem a munkámat, a kispályás foci pedig a legfőbb szórakozásom. Nagy öröm volt, hogy gyerekkori barátom, a korábbi alpolgármester, a Videoton FC egykori társtulajdonosa, Viniczai Tibor, valamint az FMLSZ társadalmi elnöke, Bencsik István elfogadta a meghívást az évzáróra – mondja Horváth László, aki két éve kapta meg a Fejér Megye Labdarúgásáért díj bronz fokozatát.