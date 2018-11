Szettrablás, és győzelem

Egy győzelem, illetve egy vereség lett a MÁV Előre SC röplabdacsapatainak mérlege a mögöttünk hagyott hétvégén. A férfiak a Pénzügyőrtől kaptak ki, míg a női csapat simán hozta meccsét a Szent Benedek-Balatonfüred ellen.

A férfi NB I „A” csoportjának 6. fordulójában az esélyesebb csapat hozta a kötelezőt. A tabellán második helyen álló, a Challenge Kupában a hét közben a Wörter See Löwen Klagenfurt otthonában is nyerő LV Sport Pénzügyőr SE 3:1-re legyőzte a negyedik MÁV Előre SC-t hazai környezetben. A székesfehérvári alakulat a szettrablással nem adta könnyen magát, és ez a jövőre nézve is biztató lehet. A fehérváriak riválisai közül a PTE-PEAC sima vereséggel zárt a Kazincbarcika ellen.

LV Sport Pénzügyőr– MÁV Előre SC 3:1 (13, 16, -22, 17)

V.: Csizmarik, Tillmann.

Pénzügyőr: Flachner, Magyar, Kiss D., Bokor, Kovács Z., Vityuk. Csere: Bán, Lassu (liberók), Kecskeméti, Szalai, Kovács S., Tordai. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

MÁV Előre: Guzmics, Németh Zs., Kholman, Salazar, Neukum, Stefanovics. Csere: Takács M., Nagy Á. (liberók), Kaposi, Náhol, Sziládi, Szőke. Vezetőedző: Németh Ödön.

A nőknél az NB II Nyugati csoportjában a MÁV Előre SC együttese tovább folytatta menetelését a 7. fordulóban. A fehérvári lányok továbbra is őrzik veretlenségüket, és a tabella élén állnak.

MÁV Előre SC– Szent Benedek-Balatonfüred 3:0 (7, 8, 11)

MÁV Előre: Virág, Budai V., Környei, Berkó V., Szelle, Sziládi, Blázs, Kovács E. (liberó), Sötét, Petri, Berkó L., Szabó L., Orosz. Vezetőedző: Fésüs Irén.

Szent Benedek: Kohl, Kulcsár, Rummel, Sebestyén (liberó), Végh, Bartus, Budai T., Erdélyi, Szimicsek, Kóra. Vezetőedző: Szalay Andrea.