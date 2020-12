Szétlövéssel győzte le riválisát az AV19

Az osztrák jégkorongliga csütörtöki játéknapján a Hydro Fehérvár AV19 a rekordbajnok Klagenfurt AC csapatát fogadta igazi ki-ki meccsen. A hazaiak közelebb álltak a sikerhez, és a szétlövésben ezt hozták is.

Érdekes volt ez a párosítás, mert közvetlen tabellaszomszédok találkoztak a Raktár utcában, az AV19 a negyedik, a KAC pedig a harmadik helyen állt a mérkőzés előtt. A tét pedig nem volt kicsi, ugyanis ha győznek Antti Karhula tanítványai, akkor helyet cserélnek a felek, bár a KAC egy meccsel kevesebbet játszott, mint riválisa.

Némileg átalakultak a fehérvári sorok, Paul Geiger egymeccses eltiltását töltötte ezen a találkozón, mivel a Graz ellen volt egy olyan ütközése, melyet a fegyelmi bizottság – amellett, hogy megkapta büntetését a mérkőzésen – utólag még szankcionált.

A finn szakvezetők csatájában Hári János helyzete hívta fel a figyelmet arra, hogy a kék-fehérek minél előbb döntésre szeretnék vinni a dolgot. Nem volt azonban örömteli, hogy az 5. percben szabadon törhetett kapura Nick Petersen, és a hosszú sarkot megcélozva talált be az első lehetőségéből, 0-1. Majd az első emberelőnyüket is kihasználták Thomas Koch révén a 8. percben a vendégek, aki egy palánkról visszapattanó korongot vágott be Jaroszlav Janus ketrecébe, 0-2. Szerencsére nagyon gyorsan jött a válasz a 9. percben, kétszer is, és lett nyílt a mérkőzés. Előbb Bartalis István a ligában a legjobb védési hatékonysággal bíró Sebastian Dahm előtt húzta el a pakkot, és emelt szépen a kapuba, 1-2. Aztán elaltatta a vendégek védelmét a FAV 19, Mihály Ákos ugyan összeakadt egy fehér mezessel, de szinte lekopírozta játékostársa gólját, 2-2.

Alig telt el fél perc a második harmadból, és vezetést szerzett a Volán, Colton Hargrove forgatta be a védőket, hajszálpontosan centerezett, és a passzból az érkező Hári pontosan lőtt a hálóba, 3-2. Ezután pedig Hargrove kis híján feliratkozott a góllövők közé, majd Hárinak adott újabb „forintos” korongot. Nyomott, és jól játszott a Fehérvár, ennek ellenére szinte helyzet nélkül egyenlített a 24. percben a KAC, Manuel Ganahl lőtte ki kíméletlenül a jobb felsőt, 3-3. A 33. percben 13 másodperc alatt büntetett a KAC előnyben, ráadásul újfent Ganahl volt eredményes, egy kipattanóból, 3-4. A 37. percben egy formás akció végén Caruso kitűnő koronggal kínálta meg a támadással együtt élő Szabó Bencét, aki szépen csúsztatta el Dahm mellett a pakkot, 4-4.

A 34. percben már harmadszor találták el a vendégek a kapuvasat, Rok Ticar tette bele a botját egy távoli lövésbe, de ekkor Fortuna fogta a kékek „kezét”. Jó ideig uralta a játékot a vendéglátó, veszélyes helyzeteket dolgozott ki a harmad közepéig, de innentől megvoltak a KAC válaszai is, Janusnak munkát adva. Be is szorultak a hajrára, de végül nem született gól, és így döntés sem a rendes játékidőben, jöhetett a hosszabbítás.

A három a három elleni párharc elején több klagenfurti sanszot láthattunk, a végén pedig ugyanezt a Volántól. A szétlövésben Alex Petan talált be egyedül, két ponthoz juttatva csapatát, 5-4.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt 5-4 (2-2, 2-2, 0-0, 1-0) – sz. u. Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok. V.: Rencz, Nagy A., Váczi, Kis-Király.

Fehérvár AV19: Janus – Stipsicz, T. Campbell (1), Hargrove (1), Hári J. 1, Kuralt – Caruso (2), Szabó B. 1, Erdély Cs. (1), Bartalis 1, Petan 1 – Kähkönen, Szabó D., Szita (1), Sárpátki (1), Mihály Á. 1 (1) – Kovács A. Vezetőedző: Antti Karhula.

Klagenfurt: Dahm – Schumnig (1), Würschl, Petersen 1 (1), Ticar, Ganahl 2 – Unterweger, Gregorc (1), Haudum (1), Koch 1, S. Geier – Vallant, Steffler, Kernberger, M. Geier, Obersteiner – Hammerle, Witting, Maier. Vezetőedző: Petri Matikainen.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 26-34.