Szerdán eldől, ki jut a negyeddöntőbe

Gól nélküli döntetlent követően a MOL Aréna Sóstóban pont kerül a nyolcaddöntő párharcának végére. A 17.30 órakor kezdődő visszavágón a MOL Fehérvár FC-nek nyernie kell, hogy továbbjusson a labdarúgó Magyar Kupában.

Egy héttel korábban Szegeden csapott össze a MOL Fehérvár FC és az Újpest FC, s a két élvonalbeli csapat nem bírt egymással a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Az idegenbeli 0-0 nem rossz eredmény, de rettentő veszélyes, hiszen ha a lilák gólt szereznek Fehérváron, nem lesz elég az újabb döntetlen a Vidi számára. Nyerni kell, mindenáron. A győzelemhez pedig nem árt ha betalál valaki. S az utóbbi időben éppen a támadásokkal adódik komolyabb problémája Joan Carrillónak. A legutóbbi, Ferencváros elleni bajnoki rangadón sem tudtak gólt szerezni a fehérváriak, s könnyen lehet, hogy a vereség a bajnoki címért folytatott versenyfutásban döntő jelentőségű lehet.

– Eltelt már egy kis idő a Ferencváros elleni vesztes rangadó óta, de még mindig nagyon csalódottak vagyunk mindannyian – fogalmazott a MOL Fehérvár FC védője, a Zöld-foki-szigeteki Stopira. – Nyerni akartunk szombat este, sajnos nem sikerült. Nehéz lesz, de most már túl kell lépnünk azon a meccsen, hiszen máris itt van a következő komoly megmérettetés. Idegenben 0-0-s eredményt értünk el az Újpest ellen, de biztos vagyok benne, hogy rendkívül nehéz dolgunk lesz a második mérkőzésen is. Hozzánk hasonlóan az Újpest is kikapott a legutóbbi fordulóban, úgyhogy valószínűleg ők is egy kupasikerrel vigasztalódnának. Számunkra is csak a győzelem és a továbbjutás az, ami elfogadható, ezért pedig mindent meg is teszünk szerda este. Bízom benne, hogy szurkolóink ezúttal is mellénk állnak, és akárcsak szombat este a Ferencváros otthonában, úgy a MOL Aréna Sóstóban is végig biztatnak bennünket.

Az Újpest a Zalaegerszegtől kapott ki 2-1-re a bajnokságban, s a lilák vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics szerint krízishelyzet alakult ki a Megyeri úton.

– Tisztában vagyunk az Újpest képességeivel. Rövid időn belül a harmadik mérkőzést vívjuk ellenük – vélekedett a Vidi védője, Viszar Muszliu. – Nehéz találkozóra számítok most is, a legfontosabb, hogy ezúttal se kapjunk gólt, s szerezzünk legalább egyet. Egyértelmű célunk a továbbjutás kiharcolása, lehetőleg a rendes játékidőben. Pozitív a csapat hangulata, annak ellenére, hogy a Ferencváros ellen nem olyan eredmény született, mint amit reméltünk. Alig várjuk, hogy jó és eredményes játékkal szolgáljuk ki szurkolóinkat.

Magyar Kupa nyolcaddöntő-visszavágók, szerda:

III. ker. TVE–Dorogi FC (1-4), 13.00;

Haladás–Budapest Honvéd (0-1), 18.00;

Kaposvári Rákóczi–Mezőkövesd-Zsóry (1-2), 18.00;

ZTE FC–Lipóti Pékség SE (1-3), 18.00;

Paksi FC–PMFC (2-1), 18.00. (Zárójelben az odavágók eredménye.)