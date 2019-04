Szerdán a női selejtezővel rajtol az öttusa vk

Május elsején 2009 után visszatér az öttusa-világkupa mezőnye a koronázóvárosba.

Az öttusázóknál már érezni az olimpia szelét. Székesfehérvár tíz év után rendez újra világkupaversenyt, melyen rendkívül népes mezőny áll rajthoz. A nőknél 82, a férfiaknál 101 öttusázó viaskodik szerdától. Rendező jogán összesen 24 magyar indulhat, közülük 12-en fehérváriak. Az Alba Öttusa SE-t Alekszejev Tamara, Ormándi Rebeka és Turbucz Anna képviselik, a Volán Fehérvár műhelyéből Kovács Sarolta, Szarka Luca, Kovács Eszter, Szűcs Dóra, Demeter Bence, Harangozó Bence, Málits István, Farkas Martin és Bernáth Bálint öltenek válogatott szerelést.

Nem csak népes, de nívós is lesz a nemzetközi felhozatal, a regnáló olimpiai bajnok és világbajnok is harcba száll. Május elsején a női selejtezőt rendezik, csütörtökön a férfi kvalifikáció lesz a program. Pénteken a női, szombaton a férfi döntőn csatáznak a versenyzők, a vasárnapi mixváltón pedig két magyar csapatnak is szurkolhatnak a kilátogatók. Az úszást az uszodában, a vívást az MKOSZ-csarnokban, a bónuszvívást, a lovaglást és a laser-runt a Bregyó közi atlétikai centrumban rendezik.