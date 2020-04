Szeptemberig áll a holland futball

A koronavírus-járvány megpecsételte a holland profi labdarúgómérkőzések sorsát, miután a kormányfő újabb szigorításokat jelentett be az országban. Ennek okán az Ajax akár pontegyenlőséggel lehet bajnok.

Mark Rutte miniszterelnök kedden jelentette be, hogy szeptember 1-ig minden engedélyköteles rendezvény elmarad, amely a holland futballvilágra is komoly hatással van, ugyanis a korábban felvetődött nézők nélküli meccsek tervét is egy az egyben keresztülhúzza. Egyúttal pedig azt is jelenti, hogy az élvonalbeli bajnokság véget ért a tulipánok országában.

A Holland Labdarúgó-szövetség (KNVB) lapzártánkig érdemben hivatalosan nem reagált, így azt sem nem lehet tudni, hogy kihirdetik-e a végeredményt a pillanatnyi tabella alapján, vagy egyszerűen törlik az eddigi eredményeket. A bajnokságot legutoljára még az Ajax vezette, megelőzve az azonos pontszámmal álló Alk­maart.

Korábban, április elején még arról szóltak a hírek, hogy a KNVB június 19-én kívánja újraindítani az első és másodosztályú bajnokság küzdelmeit, zárt kapuk mögött a pandémia miatt. Már akkor az élvonalbeli klubok közül többen aggodalmukat fejezték ki az üggyel kapcsolatban. Az Ajax, az Alkmaar és a PSV Eindhoven hármasa egyenesen felszólította a szövetséget, hogy nyilvánítsa befejezettnek az Eredivisie küzdelmeit.