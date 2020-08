Szépségdíjas találatok Felcsúton

Vasárnap este a Panchoban fogadta az Újpestet a Puskás Akadémia az OTP Bank Liga 3. fordulójában.

Puskás Akadémia FC – Újpest FC 3-2 (1-1)

Felcsút, Pancho, V.: Karakó Ferenc (Szécsényi, Csatári)

PAFC: Auerbach – Szolnoki, Spandler, Hadzsiev, Nagy Zs. – Plsek (Vizler, 91.) Deutsch – Radics, Ganbayar (Corbu, 63.), Komáromi – Kiss T. V.edző: Hornyák Zsolt

Újpest: Pajovic – Pauljevic (Gigic, 79.) Máté Zs., Onovo, Burekovic – Csongvai (Szakály, 85.) Nwobodo – Simon K., Mitrovics, Stieber Z. (kiállítva) – Bacsa (Bjelos, 70.). V.edző: Rogan Predrag

Gól: Komáromi Gy. (11.), Szolnoki (49.), Plsek (83.), ill. Simon (44.), Máté Zs. (86.)

Sárga: Szolnoki (69.), Komáromi (84.), Nagy Zs. (86.), ill.Burekovic (21.), Simon (54.)

Kiállítás: Stieber Z. (41.), Burekovic (93.)

Két halasztott mérkőzést követően, a Puskás Akadémia is megkezdte szereplését, azonban a felcsútiakra nem várt könnyű feladat, a remekül rajtoló Újpest látogatott hozzájuk, akik egy jó eredménnyel akár a tabella élére is állhattak.

A felcsútiak eddig összesen 16 alkalommal csaptak össze a lila-fehérekkel. A mérleg nyelve ha picivel is, de a sárga-kékek felé billent: 6 puskás győzelem mellett, 5 döntetlen és 5 fővárosi siker született. Ez alapján, ha – leheletnyivel is –, de papíron a Felcsút számított a mérkőzés esélyesének, de az elmúlt időszak körülményei és az Újpest jó formája miatt, ez koránt sem volt egyértelmű. A nagy kérdés az volt, hogy a koronavírus által megtizedelt Vál-völgyi csapat mire lehet képes az Európa Liga búcsú után a hazai élvonalban.

A Svédországi kezdőhöz képest bekerült a csapatba a Csákváron kooperációs kölcsönben szereplő mongol Ganbold Ganbayar, valamint Komáromi György is. A kapuban ismét a 17 éves Auerbach Martin kezdett, aki a nemzetközi kupa után az NB I-ben is bemutatkozhatott.

Tíz perc elteltével máris vezetést szerzett a hazai csapat és egyáltalán nem érdemtelenül, ugyanis az első pillanatoktól kezdve veszélyes támadásokat, kontrákat vezettek. A gólszerző, a 18 éves debütáns, Komáromi György volt, aki egy szépségdíjas találattal juttatta előnyhöz a felcsútiakat. Pár percre rá könnyedén meg is duplázhatta volna előnyét a Puskás az újpesti kapus, Pajovics hajmeresztő hibája után, aki gyakorlatilag odaajándékozta a labdát a felcsúti támadónak, de lövését a kapufa, majd a visszafutó Máté felszabadításával sikerült menteni. A lila-fehérek körülményesen, meglehetősen idegesen játszottak.

A 41. percben pedig jött az újabb dráma: a 26-szoros válogatott újpesti, Stieber Zoltán a földön fekve szándékosan kétszer utána rúgott az őt szerelő, szintén feltápászkodni próbáló Hadzhievnek. Villant is a piros. Majd a semmiből Simon Krisztián egyenlített: 1-1!

A második félidőt is jól kezdte a hazai együttes: a csapatkapitány, Szolnoki Roland bombagóljával ismét előnybe kerültek: 2-1! Ezután futószalagon jöttek a helyzetek, érezhetően szerette volna eldönteni a meccset a Felcsút. Ami nem ment akcióból, az bement büntetőből, amit a 83. percben Plsek higgadtan értékesített is. A végén Máté révén ugyan egy gólra olvadt a hazai előny (3-2), és izgalmasan alakult a végjáték, de mint kiderült, ez már csak a szépítésre volt elég. Megérdemelten nyerte a találkozót a Puskás Akadémia.