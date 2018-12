Szépen zárnák az évet

Az utolsó idei fordulójához érkezett a Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II, ahol az Aqvital FC Csákvár akár ötödik helyen is telelhet.

Nem sokan gondolták volna a szezon kezdete előtt, hogy a tavaly 47 ponttal záró Aqvital Csákvár FC olyan csapatokat fog maga mögé utasítani, mint a Vasas, a Soroksár, vagy a Győri ETO. Pedig ha most a tabellára pillantunk, akkor azt látjuk, hogy egy esetleges vasárnapi, Zalaegerszeg elleni győzelemmel nemhogy el tudna lépni üldözőitől, de szerencsés esetben akár az ötödik helyet is megszerezheti Szijjártó István együttese. Ehhez azt a Zala megyei csapatot kell legyűrni, akik egy szintén káprázatos szezont futva vezetik a tabellát, és legutóbbi öt meccséből négyet sikerrel vívott meg – egyedül a Vasas tudott kicsikarni egy egygólos győzelmet.

Fel van adva a lecke a csákváriaknak, akik a legutóbbi fordulóban egy elkerülhető, egygólos vereséget szenvedtek a Cegléd együttese ellen. A helyzetet betegség, eltiltás is nehezíti, valamint Bobál Gergely, a csapat házi gólkirálya is nemrég jelentette be távozását – a ZTE együtteséhez fog csatlakozni a téli transzfer során.

– Akkor van esélyünk jó eredményre, ha élesen lépünk pályára – mondta a csapat vezetőedzője. – A ceglédi meccs első hatvan percében mutatott játékkal kudarcra vagyunk ítélve. Azt a formánkat kell kilencven percen keresztül hozni, amit legutóbb az utolsó fél órában produkáltunk, akkor szépen búcsúzhatunk az esztendőtől – zárta Szijjártó István. A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik.

