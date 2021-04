Szépen gyarapodnak az olimpiai kvóták

Jelenleg 118 kvótája van a magyar olimpiai csapatnak, ez a szám még bőven emelkedhet. Egyéni, illetve a csapatsportágakban is lehet még számítani kvalifikációra.

Az már biztosan eldőlt, hogy a hagyományos csapatsportágak közül kosárlabdában, labdarúgásban, röplabdában, strandröplabdában, gyeplabdában, rögbiben, baseballban és softballban sem fog indulni magyar együttes. Ezzel szemben a 3×3-as kosárlabdázók mindkét nemben még kijuthatnak az olimpiai játékokra. A mieink a debreceni kvalifikációs eseményen biztosíthatják be a helyüket.

Az MTI beszámolója szerint 14 egyéni sportágban – asztaliteniszben, atlétikában, birkózásban, evezésben, kajak-kenuban, országúti kerékpárban, ökölvívásban, öttusában, sportlövészetben, tornában, medencés és nyíltvízi úszásban, vitorlázásban, vívásban és vízilabdában – már fix kvótákkal rendelkezik Magyarország, cselgáncsban és triatlonban pedig biztosan lesz magyar induló. 99 nappal az olimpia rajtja előtt egyre elérhetőbbnek tűnik a 150-160 fős küldöttség, amit a Magyar Olimpiai Bizottság célként tűzött ki.

Ami a megyei érdekeltségeket illeti, az öttusázók közül Kovács Sarolta és Demeter Bence is már rendelkezik kvótával, illetve Alekszejev Tamara is esélyes rá. A dunaújvárosi tornász, Kovács Zsófia is már biztos indulóként készülhet a nyári játékokra, valamint a Duna-parti város nőiválogatott-játékosai is, hiszen ők is biztosan már ott lesznek Japánban.