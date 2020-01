Szemfüles gól és döntetlen

Vezetett, ám végül döntetlent játszott második felkészülési mérkőzésén a MOL Fehérvár FC.

Míg a csapat Spanyolországban készül, a menedzsment részéről Fehérvárról érkezett egy jó hírrel a szurkolók számára: Lyes Houri személyében francia középpályással erősített az együttes. A 23. életévét január 19-én töltő játékos szerepelt a francia U16-os, U17-es és U19-es válogatottban is, míg klubszinten a francia Valenciennes, Bastia és Belfort, a holland Roda és a román FC Viitorul együttesénél fordult meg ezelőtt.

– Nagyon izgatott és egyben boldog is vagyok, hogy csatlakozhattam a Vidi keretéhez. Alig várom, hogy hétfőn részt vehessek az első edzésen és megismerkedhessem a csapattársaimmal. Egyértelmű, határozott célokkal érkeztem a Vidibe: bajnokságot és kupát szeretnék nyerni, és idén nyáron a nemzetközi színtéren is maradandót kívánok alkotni a Vidivel – nyilatkozta az új játékos a klub honlapjának.

Mindeközben Fioláék a kétszeres svájci bajnok FC Sionnal néztek farkasszemet szikrázó napsütésben, ahol feltett szándékuk volt az FC Winter­thur elleni, vereséggel végződő mérkőzés hibáit kijavítani. A találkozó eleji tapogatózó játékot alaposan felrázták a 25. perc eseményei, amelyek egy Visar Musliu elleni szabálytalansággal kezdődtek. A megítélt szabadrúgáshoz három fehérvári játékos állt oda, és míg a svájci hálóőr a sorfalat igazgatta, Ivan Petrjak észrevette, hogy a játékvezető még nem kérte, hogy várják meg a sípszót a szabadrúgás elvégzéséhez, és gyorsan a kapuba lőtt, 0-1. A Sion játékosai kapusukkal az élen nemtetszésüknek adtak hangot, ám a játékvezetőnél – a szabályokkal összhangban – süket fülekre találtak. Igencsak hamar túltették magukat lelkileg a bekapott gólon a svájciak, akik a 31. percben Kovácsik Ádám bravúrja és Vinícius szabálytalansága után tizenegyest végezhettek el. Anto Grgic állt a labda mögé, és bár Kovácsik jól érezte az irányt, az erős löket utat talált a jobb alsóba, 1-1. Hét perccel később Stopira középre adott labdájára Nego érkezett, ám lövése mellé szállt.

Meglehetősen kevés helyzetet hozott a második játékrész, egészen a 78. percig kellett várni az első komolyabb szituációra, Fachinetti beadását követően Kasami megpattanó lövését fogta Kovácsik. Öt perccel a vége előtt már nagyot kellett védenie a fehérvári hálóőrnek, Kasami bal alsóba tartó lövését védte, megőrizve az 1-1-es eredményt.

– Tetszett a csapat szervezettsége, a Sion egy jó együttes, de gyakorlatilag nem is alakítottak ki helyzeteket ellenünk. A mérkőzés előtt is még edzettünk, hiszen folyamatosan dolgozunk a taktikai és az erőnléti felkészülésen is. Szerdán újabb edzésmérkőzés, az egyes labdarúgók játékperceinél ezt is figyelembe kellett venni, Elek Ákos például vasárnap nem tudott edzeni, valamint kisebb sérülés miatt Boban Nikolov és Juhász Roland sem tudott pályára lépni – nyilatkozta a klub honlapjának Joan Carillo. Szerdán 16 órakor a VFL Bochum lesz a fehérváriak ellenfele.