Székesfehérvár, az öttusafőváros

A megyeszékhelyen járt a nemzetközi pentatlonszövetség delegációja, a szakembereket ismét lenyűgözte a májusi Világkupa helyszíne.

A Magyar Öttusaszövetség (MÖSZ) főtitkára, Gallai István, valamint a szervezet versenyigazgatója, Kármán Sándor vezetésével Fehérváron járt a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) küldöttsége, a svájci Philipp Waeffler és a brazil Alexandre Franca részvételével. A vendégeket a Volán Fehérvár szakosztály-igazgatója, Vörös Zsuzsanna kalauzolta a májusi helyszíneken, valamint Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere is fogadta a sportvezetőket.

– Többször jártunk már itt az utóbbi években, szinte hazajövünk Fehérvárra. Mindig profi a szervezés, meg győződésünk, ez ezúttal sem lesz másként.

Fontos, hogy a versenyzők szállása, valamint az uszoda, a vívás helyszíne, a sportcsarnok és az atlétikai centrum is könnyű sétával elérhető. Ez persze nem csak a sportolóknak, a kilátogató szurkolóknak is fontos. Minden évben újdonsággal szembesülünk: a város szépül, fejlődik, a Vidámparki-tó környezete is hatalmasat változott – mondta Alexandre Franca.

Gallai István hozzátette, a korábbi évek viadalaival ellentétben komoly újdonság lesz, hogy a lovaglást nem egy oldalsó pályán – ahogy az utóbbi esztendőkben –, hanem bent, a Bregyóban található atlétikai centrumban rendezik. Ugyanolyan pályát építenek, mint a néhány hónappal később megrendezésre kerülő budapesti világbajnokságon. Az új, mobil lőtér, valamint a bónusz pást is a koronázóvárosban vizsgázik először.