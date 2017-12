A Fehérvár AV19 nem tudta megnehezíteni a listavezető Vienna dolgát

Már hagyománnyá vált, hogy év végén a Fehérvár AV19 csapata a Vienna Capitals együttesénél vendégeskedik. Nem történt ez másként az EBEL 33. játéknapján sem.

Már a bemelegítés is remek hangulatban telt, a szép számú fehérvári szurkolótábor a teljes vendég szektort megtöltötte, és tőlük zúgott az Albert Schultz Jégcsarnok. A kezdő korongbedobást követően több nagy bécsi helyzet után pedig már a 3. percben talpra is ugrott a nézőtér fehérvári szeglete. Egy rosszul sikerült felszabadítás után a mindössze 20 éves Kiss Zsombor elé került a korong, aki egy határozott mozdulattal ki is lőtte a bal felsőt – megszerezve ezzel élete első EBEL-gólját! A vezető találat után több, fehérvári szempontból izzasztó helyzet következett, a 12. percben viszont ismét felcsendült az a bizonyos Republic-dal. David Gilbert csente el a korongot egy bécsi védőtől, kapura vitte, majd ha ott járt, be is lőtte azt a vendéglátók hálójába. A játékrész vége azonban sajnos a Capitalsé lett, két gyorsan egymást követő fehérvári kiállítást használtak ki a bécsiek, akik Ryan McKiernan révén előbb szépítettek, majd McGregor Sharp góljával ki is tudtak egyenlíteni az első szünetre.

A második játékrészre rendkívül elszántan jöttek ki a hazaiak, az első négy percben csak nyomoztuk a korongot, ami végül egy bécsi gólban mutatkozott meg. Rafael Rotter kapu mögül küldött passzát Riley Holzapfel emelte a bal felsőbe. Végtelennek tűnő bécsi fölényt követően emberelőnybe került a Volán, azonban ebből sem jöttünk ki jól. Kóger Dániel passzolt hanyagul saját kapuja előtt, Mario Fischer pedig lecsapott a pakkra, és ebből mattolta McMillan Carruth-ot, emberhátrányban 4-2-re módosítva a találkozó állását.

A záró játékrész úgy folytatódott, ahogy a második befejeződött, egymás után záporoztak a lövések a fehérvári kapura, amelyet a negyedik bécsi gólt követően már Rajna Miklós védett. Az első komolyabb Volán-támadásra kis híján nyolc percet kellett várni, ekkor Kóger és Erdély Csanád indultak meg szépen a bécsi kapu ellen, ám mielőtt utóbbi lőni tudott volna, egy vendég ütő belenyúlt az alakulóban lévő helyzetbe. Egy perccel később immáron Rajna kapuja előtt alakult ki veszélyes szituáció, és Kelsey Tessier fonákkal leadott lövését kellett a magyar hálóőrnek hárítania. Az 50. percben aztán mi is megtornáztattuk a hazaiak hálóőrét, Stipsicz Bence pazar lövését kapta le egy villámgyors mozdulattal Matthias Tschrepitsch. Két perccel a mérkőzés vége előtt levitte a kapusát a Fehérvár a plusz támadóért, ez a húzás viszont nem jött be, és Peter Schneider állította be az 5-2-es végeredményt.

JEGYZŐKÖNYV

Vienna Capitals-Fehérvár AV19 5-2 (2-2, 2-0, 1-0)

Bécs, Vezette: Kincses, Smetana, Gatol, Németh M.

Vienna: Tschrepitsch – Fraser, Klubertanz, Pollestrone, Holzapfel 1, Schneider 1 – Hackl, McKiernan 1 (1), Wukovits, Sharp 1, Tessier – Cuma, Brocklehurst (1), Nödl, Vause, Rotter (1) – Nissner, Lakos, Fischer 1 (1), Groslercher, Hartl. Vezetőedző: Serge Aubin

Fehérvár AV19: Carruth (Rajna) – Stipsicz, Vidmar, Kóger (1), Hári (1), Erdély – Uotilla, Manavian, Luttinen, Latendresse (1), Gilbert 1 – Harty, Szabó D., Vincze P., Music, Reisz – Szaller, Vizi, Kocsis F., Kiss Zs. 1 Vezetőedző: Hannu Järvenpää

Kiállítások: 10, illetve 10 perc Kapuralövések: 46-20