Számos változás jöhet az Aqvital FC keretében

Egy felkészülési mérkőzésen van túl eddig az Aqvital FC Csákvár labdarúgócsapata, amelynél még bőven tart a finomhangolás szakasza.

Gőzerővel készülnek új vezetőedzőjükkel az idényre Csákváron, ahol a tavalyi szép eredményeket szeretnék ezúttal nemcsak megugrani, hanem túl is szárnyalni. Ennek jegyében komoly csapatokkal szervezték le felkészülési mérkőzéseiket is, az elsőt pedig szombaton már le is játszották a Puskás Akadémia FC ellen – mint ismeretes, 2-1-es felcsúti siker született.

– Én is úgy gondolom, hogy nem nyújtottunk rossz teljesítményt, különösen annak fényében, hogy a Puskás Akadémia előrébb tart a felkészülésben, mint mi – nyilatkozta a csákvári honlapnak az együttes új vezetőedzője, Visinka Ede – Láttam kimondottan biztató jeleket. A játékosok igyekeztek visszaadni abból, amit az elmúlt egy hétben gyakoroltunk. Ugyan a letámadásban, illetve visszatámadásban még akadtak hibák, de a gólunkat is például egy, az ellenfél térfelén történt labdaszerzésből értük el. Nem készültünk rá a meccsre, a héten azonnal belecsaptunk a munkába, így azt is megtapasztalhattam, hogy akarattal miként tudják kompenzálni a fáradtságot játékosaim. Úgy érzem, a látottakra lehet építkezni.

Mindeközben a legutóbb Dabason futballozó Csendes Péter és a MOL Fehérvár FC II-ből érkező Pratsler Benjámin is képben van a csákváriaknál, információink szerint utóbbi játékos esetében közel a megállapodás. Farkas Aurél Mezőkövesden van próbajátékon, így az ő csákvári jövője is kérdéses, minden attól függ, hogy mennyire sikerül meggyőzni az első osztályú klub szakmai stábjait.

A Csákvár felkészülési menetrendje is kialakult: július 6-án Révkomáromban, július 13-án Ajkán lépnek pályára. Július 15-én edzőtáborba utaznak, míg 28-án a Budapest Honvéd FC II ellen mérkőznek majd. A másodosztályú pontvadászat augusztus 4-én, vasárnap veszi kezdetét, és nem is akárki ellen nyit majd az Aqvital: az NB I-be visszavágyó MTK Budapest érkezik majd Csákvárra.