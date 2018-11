Szálkás izmok, javuló arányok

Három verseny, három aranyérem – ez az elmúlt időszak mérlege Kozák László fehérvári testépítő számára, akinek hitvallása ez: „Életem a sport, sportom a hivatásom”.

Legutóbbi megmérettetésein világbajnokságra szerzett kvalifikációt – pedig csak szerette volna megmutatni, mire képes.

A testépítősport fontos versenyein szerzett első helyezéseket a fehérvári Kozák László az elmúlt időszakban: az október 20-i Bodysport kupa, NAC-WABBA magyar bajnokság és világbajnoksági kvalifikációs versenyen, Budapesten a „+182 cm athletic” kategóriában 1. helyezést ért el. Ezt követően október 28-án a Kriko-kupa WBPF magyar bajnokságon – amely szintén világbajnoki kvalifikációs verseny volt – Hódmezővásárhelyen, ugyanebben a kategóriában szintén első lett, az abszolút kategóriában pedig harmadik. Majd pedig a november 3-i Ausztria-kupa WBPF nemzetközi bajnokságon – szintén a megszokott kategóriájában – első helyezést ért el.

Nagy munka és hatalmas erőfeszítések előzték meg ezt a díjesőt, amely, mondhatni, évtizedekkel korábbra vezethető vissza. A fehérvári sportember életét ugyanis már gyermekkora óta kitölti a sport. Persze nem „gyúrással” kezdte – meséli –, hanem klasszikus csapatsportokkal: kosárlabdával, kézilabdával, majd társai unszolására kezdett el konditerembe járni. Hát így megy ez – arra azonban senki nem számított akkor még, hogy a vézna, 67 kilogrammos srácból egyszer testépítőbajnok lesz. Talán még ő maga sem gondolta ezt akkor, de annyira belelendült, hogy 2010-ben már a versenyszerű erőemelés világában találta magát. Ekkor 125 kilogrammos kategóriában junior magyar bajnok, majd Európa-bajnok lett. Az eredmények sorban jöttek: még kétszer lett erőemelő Európa-bajnok. A rekordjai is igen szépek: guggolásban 330 kilogramm, fekve nyomásban 230 kilogramm, felhúzásban 310 kilogramm. Az erőemelés után átállt a test­építésre, amelyhez új utakat kellett nyitnia, saját életmódjában, edzéstervében és céljaiban is. Az eredmények ezen a téren is jöttek, s az állandó munka, a folyamatos akarat és motiváció az idei évre hozta meg az eddigi legnagyobb sikereket.

– Az idei évben sikerült a korábbi hibáimat javítani, mind izomzat, mind táplálkozás terén. S ami a legfontosabb, hogy mentálisan is teljesen összeszedett voltam. Tudtam, mit akarok, s hogy a siker érdekében mi az, amit el kell végeznem. A korábbi évekhez képest javítottam az arányaimon, ami az athletic kategóriának az egyik legfontosabb kritériuma. Ez a kategória ugyanis az esztétikus és definiált, „szálkás” izomzatról szól, ahol az arányokat kiemelten figyelik. Sikerült életem legjobb formáját a színpadra vinni, ami az eredményeken is megmutatkozik, hiszen három hétvégén, három versenyen győztem – meséli a sportember, akinek a felkészülése, mint mondja, közel egy évet vett igénybe. – Ebbe az izomtömeg növelése, majd a diéta is beletartozott. A versenydiétámat augusztus elején kezdtem, és a változás függvényében korrigáltam. – Persze László itt nem áll meg: továbbra is igyekszik javítani a hibáin. – S bár még nincs kitűzve, de Európa- és világbajnokságokon is indulnék majd. És továbbra is teszem a dolgom, ami a hivatásom: segítek azoknak, akik szeretnék fejleszteni a testüket, akár hobbi-, akár versenyszinten!