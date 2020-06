Szabanin Natinak nem volt nehéz dolga

A hétvégi táblaküzdelmek után hétfőn már a célegyenesébe ért a Fehérvár Kupa felnőtt teniszverseny. A nőknél győztest hirdettek, míg a férfiak mezőnyében kialakult a döntők párosítása.

Délelőtt még melengető napsütésben csatázhattak a Kiskút Tenisz Centrum pályáin a Fehérvár Kupa első- és másodosztályú teniszezői, aztán mikor salakra bandukoltak a női verseny döntősei, felerősödött a szél, s a hőmérséklet is több fokot visszaesett. Az eső azonban megkímélte a 100 ezer forint össz­díjazású Fehérvár Kupa még állva maradt játékosait. Bizonyosan nem a pénzdíj nagysága, hanem a versenyzési lehetőség puszta léte fűtötte a magyar teniszezőket, ezért is indultak 128-an a koronavírus-járvány utáni első megmérettetésen. A nőknél Molnár Kitti három sima mérkőzéssel masírozott a fináléba, ahol a Metro RS versenyzője a Kiskút TK játékosát, Udvardy Lucát is búcsúztató Szabanin Natáliával találkozott. Az MTK játékosa megadta a döntő alaphangját, sok esélyt nem adott ellenfelének, 5:0-s állásnál nyerte első game-jét Molnár, majd Szabanin behúzta a szettet 6:1-re. A második játsz­ma valamivel szorosabb lett, 6:4-re nyert Szabanin Natália, s lett a Fehérvár Kupa legjobb női játékosa.

A férfiak délelőtt a negyeddöntőkben viaskodtak. Az F1-ben, azaz az első osztályban Marozsán Fábián (GYAC) 6:2, 6:2-re verte Szendrőit (Budaörs), Madarász Gergely (Die­go SC) pedig 6:3, 6:2-vel búcsúztatta Zeljenkát (Fagyas T.). A Marozsán-Madarász csatából utóbbi jött ki győztesen, bár, nem játszották végig az elődöntőt, mert 7:5, 1:0-s állásnál Madarász rosszullétre hivatkozva feladta a meccset.

A másik ág negyeddöntőjében Makk Péter (GYAC) 6:1, 6:3-ra győzte le a nemzetközi tapasztalattal is bíró, korábbi válogatott Borsos Gábort (Siófok). Hornung Iván Noelnek (BBTC) sem volt sokkal nehezebb dolga, 6:2, 6:4-re verte Varga-Tóth Marcellt (Kőszegi SE). A döntőbe jutásért nem kellett megszenvednie Makknak, 6:2, 6:2-vel masírozott a kedden 10.30-kor rajtoló, Marozsán elleni fináléba.

Az F2 kategóriában vitézkedő móri legény, Gombás Péter (Kiskút TK) hatalmas küzdelemben 7:6 (5), 4:6, 3:6 arányban maradt alul Deli Mersével szemben(Ten. M.), aki aztán a második vonal döntőjét is nyerte 6:0, 6:0 arányban Biro André (Sportmánia) ellen.