Svájci ellenfelet kaptak az Alba Fehérvár KC játékosai

A svájci LC Brühl Handball alakulatával került össze az Alba Fehérvár KC női kézilabda csapata az EHF Európa-liga 2. selejtezőkörében.

Kedd délelőtt az osztrák főváros felé szegeződött a kontinens kézilabda-társadalmának figyelme, hiszen az EHF kisorsolta a legújabb nemzetközi kupa, az EHF Európa-liga párosításait. A sorozat a 2. selejtezőkörrel rajtol a hölgyeknél, s a vírus miatt félbeszakadt bajnokságban a hátsó régióban szerénykedő Alba Fehérvár KC a 31-szeres svájci bajnokot, az LC Brühl Handball együttesét kapta ellenfélül.

Deli Rita alakulata a legutolsó befejezett pontvadászat eredménye alapján jelentkezhetett az Európa-ligába, a 2019-ben zárult bajnokságban a hetedik helyen zártak a fehérváriak. Akkor, no meg két esztendővel korábban nyert bajnoki címet a helvét hölgykoszorú. Ráadásul a St. Gallen-i együttes az előző idényben az első helyen állt a tabellán, amikor a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt az bajnokság. A Brühl története során 31 alkalommal nyerte meg a svájci első osztályt, azonban komoly nemzetközi sikernek nem örülhetett. Tavaly az EHF-kupa selejtezőjében az első körben búcsúzott a svéd H 65 Höörrel szemben.

– A svájci kézilabda egyre nagyobb fejlődést mutat női vonalon, a juniorok már világversenyre is kijutottak. A mi fiatal csapatunk számára kiváló színtér lesz az Európa-liga, s szerencsésnek mondható a sorsolás is, mert nem a Krasznodar, vagy egy norvég csapat ellen kell belekóstolnunk a nemzetközi kupa hangulatába. Persze, a svájciak sem lesznek könnyű ellenfelek, de októberig tökéletesen fel fogunk készülni a Brühlből – vélekedett a vezetőedző, Deli Rita. – Most azt mondom, talán szerencsésebb, hogy idegenben kezdjük a párharcot. Kaphattunk volna könnyebb és nehezebb ellenfelet egyaránt, számunkra ez egy jó sorsolás.

Az eredeti kiírás szerint az Alba FKC idegenben kezd az október 10-11-i hétvégén, a visszavágót egy héttel később rendeznék a Köfém csarnokban. Azonban lehet, hogy borul a program. A két egyesület kapcsolatfelvételét követően elképzelhető, hogy megegyeznek egymással a felek, hogy egy helyszínen vívják meg a két összecsapást – a koronavírus helyzet miatt.