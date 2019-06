Sűrű program előtt a kézisek

Két nemzetközi tornán vesz részt az élvonalbeli Alba Fehérvár KC a nyár során.

A 2018–19-es idényt a 7. helyen záró Alba Fehérvár női kézilabdacsapata a korábbi esztendőkhöz képest egy héttel korábban, július 9-én kezdi meg a felkészülést. Az orvosi vizsgálatok, a csapatfotózás, valamint az erőnléti felméréseket követően július 15-től 19-ig Siófokon, minden igényt kielégítő körülmények között edzőtáboroznak Deli Rita lányai. A kék-fehérek a szeptemberi szezonnyitó előtt több edzőmérkőzést vívnak, valamint két nemzetközi tornán is pályára lépnek.

Az elsőt maguk a koronázóvárosiak rendezik, a második kupára viszont Ljubljanában kerül sor. Az is biztos, hogy a megyei riválissal, a Dunaújvárossal kétszer mérkőznek az alapozás során, továbbá az MTK-val is találkoznak. A fehérvári tornára augusztus 7-től 10-ig kerül sor, a házigazdák mellett pályára lép a Mosonmagyaróvár és az Érd gárdája, valamint Japán válogatottja is. Augusztus 16-án aztán Szlovéniába utazik az FKC, ahová a vendéglátó RK Krim Ljubljana és az Alba mellett még két másik alakulat kapott meghívást.