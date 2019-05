Sűrű lesz a sportos nyár

Vasárnap az Extrememan 51,5 triatlonversennyel indul a fehérvári sportos nyár, s a programsorozat a tömegsport kedvelőinek és a technikai sport szerelmeseinek is élménnyel szolgál.

Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester beszéltek Székesfehérvár sporttal teli nyári zsongásáról. Június 2-án az Extrememan 51,5 triatlonversenynek ad otthont a koronázóváros, majd azt a Székesfehérvár Rally követi június 7–9. között. Amint azt Cser-Palkovics András polgármester elmondta, az idei rendezvények egyaránt megszólítják majd a családokat, gyerekeket, szabad idő-sportolókat és a világsztárokat is, s a kulturális programokkal együtt adják majd a megfelelő hangulatot ahhoz, hogy Székesfehérvár most is tele legyen élettel.

Június 10-én, 17 órakor a TESZ Futóversenyen állhatnak rajthoz Székesfehérvár belvárosában a nyargalni vágyók. A 40. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnye június 16-án 13.40-kor öt városi kör megtétele után fut be a Zichy-ligetnél felállított célba, ami a viadal végét jelenti. Július 7-én az V. Cerbona Fehérvár Futófesztivál kínál lehetőséget arra, hogy akár a félmaratont is teljesítsék a vállalkozó kedvűek. Újdonság lesz idén, hogy a fogyatékossággal élőket Szeretet futamra várják. Július 9-én a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj egy napon át sorakoztatja fel a sportág királynőjének világsztárjait a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban. A sportos nyarat a MOL Fehérvár FC labdarúgó csapatának Európa-liga selejtező párharca zárja. Július 11-én, vagy 18-án.