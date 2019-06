Súlyos sérüléséből lábadozik az FKC új igazolása

Rájár a rúd a női kézilabda NB I-ben szereplő Alba Fehérvár új igazolására, a Győrtől kölcsönben érkező Afentaler Sárára, akit egy éven belül másodszor is meg kellett operálni.

A sors furcsa fintora, hogy Afentaler Sára éppen Fejér megyében szenvedett súlyos sérülést néhány hete, és ezzel gyakorlatilag búcsút is inthet az idei esztendőjének. Már csak azért is kibabrált vele az élet a Rácalmáson megrendezett ifjúsági négyesdöntőben, mert szinte napra pontosan egy éve egy hasonlóan ártalmatlan szituációban kapott a bokájához, ami után nemcsak hogy műtét várt rá, de a debreceni junior világbajnokságot is ki kellett hagynia. Nem lehetett tehát ott a társakkal, amikor átvették az aranyérmet a hazai rendezésű vb-n, mint ahogy most sem kezdi el a felkészülést a többiekkel új csapatában, az Alba Fehérvárnál.

Hogy van?

– Köszönöm, a körülményekhez képest jól – mondta a győri jobbszélső, aki a 2019/20-as bajnoki évadot Deli Rita együttesénél tölti. – Múlt hét hétfőn operáltak meg elülső keresztszalag-szakadással, már a kórházban megkezdtük a rehabilitációt. Várhatóan 6–8 hónap múlva térhetek vissza.

Mire emlékszik az esetből?

– Egy szokásos szituáció volt: odamentem cselezni, beleálltam, de aztán sajnos megroppant a térdem.

Érezte, hogy nagy a baj?

– Egyébként nem. Fájt persze, de szó szerint sokkot kaptam, így nem tudtam felmérni a helyzetet. Akkor kezdtem el pityeregni, amikor levittek a pályáról. Ennek ellenére tudtam mozgatni a lábamat, sőt, még ugráltam is rajta, és az orvosok is azzal biztattak, lehet, hogy megúsztam. Később derült csak ki, hogy nem. Amikor közölték velem a diagnózist, olyan volt, mintha tőrt vágtak volna a szívembe.

Lelkileg mennyire nehéz ezt feldolgozni? Egy év alatt már másodszor kell hosszabb időt kihagynia sérülés miatt.

– Az első hét nagyon rossz volt, teljesen összetörtem, most már azért pozitívabban látom a világot. A hosszú, fárasztó szezon után a nyaralásról is le kell mondanom, de a legrosszabb, hogy a felkészülés legelején nem tudok bizonyítani az új csapatomban. Sokat még így sem pihenhetek, hiszen a jövő héten már gyógytornára kell jelentkeznem Fehérváron. Úgy hallottam, jó kezekben leszek az Albánál.

Nem akarom elkeseríteni, de így tetemes hátránnyal indul a többiekkel szemben, amire utoléri magát, lehet, hogy vége lesz a bajnokságnak.

– Ez igaz, de a legutóbbi sérülésemből például jól jöttem ki, olyan fizikai állapotba kerültem, mint azelőtt soha. Nem akarom megvezettetni, becsapni magam, fél év kihagyás mindenképp vár rám. Mentálisan is sokat kell erősödnöm, mert jelenleg bizony van bennem félsz: mi van, ha ismét történik velem valami? Már most hiányzik a kézilabda, a motivációmmal tehát nincs probléma.