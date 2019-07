Súlyos baleset árnyékolta be a veszprémi ralit

Nemvárt sajtóvisszhangot váltott ki az elmúlt hétvégén megrendezett 26. Tax4 Veszprém Rallye, miután a másodosztályban szereplő Neukirchner András–Párdi Kata kettőst a lángoló autójából kellett kimenteni a nézőknek.

A Honda volánja mögött ülő Neukirchner Andrásnak éppenhogy sikerült kimenekülni a gépjárműből, amikor a fák közé csapódtak a vasárnapi Veszprém Rallye kislődi szakaszán, navigátorának, Párdi Katának viszont már nem volt ekkora szerencséje, ő ugyanis bent ragadt az égő kocsiban.

Szemtanúk szerint a pilóta nagy nehezen még ki tudott kászálódni a becsapódást követően, de aztán rögtön összeesett, így nem tudott segíteni a balján elhelyezkedő társán, akinek az életét a közelben tartózkodó nézők mentették meg, miután puszta kézzel kirángatták az anyósülésről.

Párdi férje, Keszthelyi Róbert a közösségi oldalán számolt be felesége állapotáról: „Katát már megműtötték, a combját rendbe rakták, a kulcscsontja nem mozdult el a törés miatt, így azt nem bántották. A bokáit sajnos nem tudták még műteni a fertőzésveszély miatt. Belső sérülése nincs, a gerince nem sérült. A hősöknek köszönöm, amit tettek, különösen Novák Eriknek, megmentették a feleségem életét!”

A pilótának a sípcsontja tört el, valamint az egyik fülére nem hallott az ütközés után.

A súlyos baleset a fehérvári Várnai Dávid–Szabó Tamás duót is megviselte, akik a történtek ellenére abszolútban a 7., kategóriájukban az 1. helyen zárták a murvás versenyt.

– Sajnos az első gyorsasági elmaradt, mert két versenytársunk hatalmasat bukott, az autójuk kigyulladt és porrá égett – kezdte Várnai.

– Eléggé mélyen érintett minket ez a baleset, rögtön elhatároztuk, hogy ésszel megyünk, azt is mondhatnám, onnantól hideg fejjel és meleg gumikkal versenyeztünk. Innen is jobbulást kívánunk Andrisnak és Katának! Minden elismerésünk az őket megmentő szurkolóknak, le a kalappal előttük, emberségből jelesre vizsgáztak!

Várnaiék gépét nem igazán murvás pályára tervezték, így kifejezetten jó eredménynek számít a múlt hétvégi.

– Már nagyon vártam a veszprémi futamot, nekem ez jelenti az igazi ralit – folytatta a Rallye2-es autóvezető. – Idén már rutinosabban mentünk, próbáltam beosztani a Hondát. A gyorsaságikon tavaly jobb eredményeket értünk el, de akkor „hazavágtuk” a kocsit, és nem értünk be a célba. Most se volt fenékig tejfel az életünk, volt egy-két kalandos élményünk, de be tudtuk fejezni a viadalt. A kategória-győzelmünkre különösen büszke vagyok, de az abszolútban elért hetedik helyünkkel is elégedett lehetek a körülményeket figyelembe véve.

Szabóék legközelebb Baranya felé veszik az irányt, a komlói megmérettetés július 25-27-én lesz.