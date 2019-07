Strandkézilabda: ezüstös hölgyek

Az utolsó lépcsőfokot nem sikerült már megmásznia a soraiban dunaújvárosi kézilabdázókkal küzdő női U17-es strandkézilabda-válogatottnak.

A jól sikerült felkészülést követően nagyszerűen kezdődött a Lengyelországban rendezett U17-es strandkézilabda-Európa-bajnokság a hölgyek részéről, akik az élen fejezték be a csoportküzdelmeket. A válogatottat a Gárdony-Pázmánd NKK vezetőedzője, Pinizsi Zoltán irányította, míg a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiát Szabó Tekla, valamint Szalma Zita képviselte. A Fejér megyeiekkel megerősített alakulat az A jelű csoportban sorrendben a horvátokat, a házigazda lengyeleket és a szlovákokat győzte le, ráadásul úgy, hogy szettet is csak egyet veszített. Hiába azonban a kiváló kezdés, a szakmai stáb így is talált javítanivalót a magyar csapat játékában.

– Rossz szokásunkhoz híven nehezen lendültünk formába, kapkodva kezdtük a tornát. Nehézkesen jöttek a győzelmek, főleg támadásban voltunk pontatlanok és túlságosan feszültek. Nem sikerült olyan könnyedén és sallangmentesen játszani, mint ahogy azt a felkészülés során tettük – nyilatkozta Pinizsi Zoltán.

A csoportkörből könnyedén továbblépve jöhetett a középdöntő, amelyben szintén nem találtak legyőzőre a magyar U17-es lányok. Németország egy szettet tudott hozni ellenük, Litvánia és Portugália viszont még ennyit sem. A valósággal szárnyaló strandkézisek veretlenül jutottak tehát a legjobb négy csapat közé, Spanyolország, Németország és Hollandia társaságában.

– Az előző generációkhoz hasonlóan ahogy teltek-múltak a mérkőzések, sikerült berúgni a motort, és az igazán fontos mérkőzéseken sikerült kimagasló teljesítményt nyújtani – értékelt Pinizsi. A magyar együttes útja a fináléig Hollandia elődöntőbeli legyőzésén át vezetett, a fapapucsos alakulatot pedig végül 21:19, 27:17 arányban múlták felül Pinizsi Zoltán tanítványai.

Az aranycsatában a spanyolok következtek, akik szintén rendkívül meggyőző játékkal, no és nem utolsósorban vereség nélkül jutottak el a döntőig. Szoros küzdelmet hozott a torna két legjobb csapatának mérkőzése, amely végül spanyol sikerrel ért véget (26:27, 22:23), így a magyar lányok nyakába ezüstérem került.

– Megérdemelték a spanyolok az Európa-bajnoki címet, játszottak tisztán strandkézilabdát, míg a többi együttes, köztük mi is a teremkézilabda elemeit is vegyítettük. A legvégén egy kapufán múlott, hogy nem sikerült kiharcolni a szétlövést, de ez most így alakult, minden dicséretet megérdemelnek a lányok – zárta értékelését Pinizsi.

A csapatszinten szerzett ezüstérem mellett egyéni sikernek is lehetett örülni: a dunaújvárosi színekben versenyző Szalma Zitát választották a torna legjobb kapusának.