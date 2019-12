Ianique dos Santos Tavares, azaz Stopira számára Székesfehérvár a második otthon

A MOL Fehérvár FC zöld-foki-szigeteki labdarúgója letette a magyar állampolgársági esküt, megkapta honosító okiratát, s ahogy fogalmazott, magyarként küzd tovább a magyar labdarúgásért.

December 9-én reggel a Városházán, Cser-Palkovics András polgármester előtt mondta el a magyar állampolgársági eskü szövegét a MOL Fehérvár FC labdarúgója, Stopira. Nagy feladat volt számára világgá kürtölni a hivatalos szöveget, no nem tartalma, hanem inkább nyelvtörő szavai miatt. Ianiqe dos Santos Tavares elharapott egy-két hosszabb kifejezést, a „jogszabályok” verbális útvesztőjében el is tévedt, de az ünnepélyes miliő nem szenvedett csorbát. A jelenlévők, többek között a MOL Fehérvár FC sportigazgatója, Kovács Zoltán, vezetőedzője, Joan Carrillo, vagy játékosmegfigyelője, a korábbi csapattárs Filipe Oliveira széles mosollyal az arcukon gratuláltak az elsők között új honfitársunknak.

„Köszönöm szépen!” – mondta magyarul Stopira – majd jelezte, egyelőre inkább maradna az angolnál.

– Januárban iratkozom be egy magyar nyelvtanfolyamra – mosolygott a 31 éves balhátvéd. – Sok mindent megértek magyarul, legutóbb egy iskolában jártunk, ahol a gyerekek magyarul kérdeztek, tudtam is, hogy mit, de én inkább angolul válaszoltam. De mivel már magyar állampolgár lettem, az ország iránti tiszteletből is meg kell tanulnom a nyelvet. A világ egyik legnehezebb nyelve, de ha már beszélek portugálul, franciául, spanyolul és angolul, valamint a Zöld-foki-szigeteken használt kreol nyelven, a magyarral is megbirkózom.

Stopira hét és fél éve él Magyarországon, de nem ismeretlenként érkezett a Vidihez 2012-ben.

– Gyerekkoromban a foci mellett sok mérkőzést néztünk a barátaimmal a televízióban, s láttam játszani a magyar válogatottat. De nem gondoltam volna, hogy egyszer itt rúgom a labdát. Mikor Portugáliában megkerestek, hogy érdeklődik irántam egy magyar klub, tudtam, hogy jönnöm kell. Gyorsan elrepült ez a hét és fél év, hamar megszoktam az itteni kultúrát, szeretek itt élni. Igyekeztem viszonozni a felém áradó szeretetet és tiszteletet, otthonra leltem Fehérváron.

Stopira csapattársai nagy részével ellentétben a koronázóvárosban él, itt minden adott számára, s nem kell utaznia az edzések előtt és után. – A társaimnak, a klubnak, a vezetőknek, a szurkolóknak is hálával tartozom azért, hogy magyar állampolgár lettem, örülök, hogy egy lehetek a fehérváriak közül. Nagyon megkedveltem a magyar ételeket is. A szomszédon gyakran meglep egy-egy finom levessel, de kaptam már tőle pörköltet és különféle húsokat is. A gulyáslevest nagyon szeretem, a győztes meccsek után gyakran beállít vele a szomszédom, de ha kikapunk, nem mulasztja el megjegyezni: katasztrofálisak voltunk.

Nem volt mindig biztos, hogy marad az egyesületnél, még az idei szezon előtt is felmerült több külföldi csapatnál is a neve, ki is maradt a Vidi kezdőjéből, de mégsem távozott. Maradt, s Joan Carrillo irányítása alatt újra ő az első számú balhátvéd.

– Sok kellemes pillanatot élhettem át a pályán a Vidi mezében. De talán a legemlékezetesebb az, mikor első bajnoki címemet ünnepelhettem a klubbal. De ugyanilyen büszkeséggel gondolok a 2018-ban megnyert aranyéremre is, és nagy élmény volt az Európa-liga csoportkörében szerepelni kétszer is. Fontos volt számomra a Magyar Kupa elhódítása is, s akkor ugyan bosszantott, mikor kiestünk az AEK Athén ellen a BL-playoffból, most már szívesen gondolok rá vissza. Az évek során kiejtettük a Bordeaux-t, a Ludogorecet, a Malmőt, a Trabzonsport, vagy a Gent csapatát, ezek felejthetetlen élmények. Sokat kaptam a futballtól, de újabb sikerekre vágyom, mégpedig a Vidivel.

Érthetően még nem töpreng a visszavonuláson a 33-szoros zöld-foki-szigeteki válogatott futballista, de azt elképzelhetőnek tartja, hogy más csapat mezébe már nem bújik.

– Nincs okom a váltásra, hiszen ez egy profi klub. A jelenlegi keretből csak Paulo Vinícius és Kovács István töltött nálam több időt Fehérváron, fél évvel korábban érkeztek, ugyanakkor Székesfehérvár a második otthonom lett. Közel áll a szívemhez, az életem részévé vált a város, az emberek, a klub. Ha felvetődne a pályafutásom végén, hogy maradjak az egyesületnél, nem sokat gondolkodnék. Szívesen foglalkoznék gyerekekkel. Most még arra koncentrálok, hogy a pályán segítsem a fehérvári focit, de töprengtem már azon is, hogyan lehetne szorosabb kapcsolatot kialakítani a zöld-foki-szigeteki és a magyar labdarúgás között.

Stopira nyíltan beszélt a MOL Fehérvár FC jelenlegi, nem éppen acélos teljesítményéről is.

– Az elmúlt időszakban több fájó vereséget szenvedtünk, de olykor kellenek a pofonok, hogy erősebbek legyünk. Tisztességesen fel kell készülnünk a Kisvárda elleni idei utolsó mérkőzésre, tavasszal pedig úgy kell dolgoznunk, hogy közben töretlenül hiszünk a bajnokság megnyerésében. No és persze a Magyar Kupát is meg szeretnénk nyerni. Ha duplázni tudnánk, történelmet írnánk Fehérváron. Jó lenne újra együtt ünnepelni a szurkolókkal a Városháza előtt, s el is énekelnék néhány Vidi-nótát magyarul.