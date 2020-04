Stopira nehezen viseli a kényszerszünetet

Nehezen viseli a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet Stopira, a Mol Fehérvár magyar állampolgársággal is rendelkező zöld-foki-szigeteki labdarúgója, akinek a családja és a futball is nagyon hiányzik.

„Roppant nehéz ez az időszak, számomra különösen is, hiszen távol vagyok a családomtól, és lehetőségünk sincs arra, hogy belátható időn belül ismét együtt lehessünk – mondta a Fehérvár honlapjának Stopira. – Persze az internet segítségével napi szinten tartjuk a kapcsolatot, de azért az mégsem olyan, mint amikor együtt vagy a szeretteiddel.”

A védő sokat edz, de hiányzik neki a játék, a mérkőzés.

„Nem emlékszem, hogy valaha is eltelt volna ennyi idő foci nélkül, mióta profi futballista vagyok – nyilván azokat az időszakokat kivéve, amikor sérülés miatt nem játszhattam. Bízom benne, hogy be tudjuk fejezni a szezont, akár úgy is, hogy zárt kapuk mögött játszunk – mondta Stopira, aki szívesen játszana zárt kapus mérkőzéseket is, ha közvetíti a televízió. – Az emberek otthon vannak, nincs semmi szórakozási lehetőségük. Ha folytatódna a bajnokság, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal többen néznék a meccseinket a tv-ben, mint a korábbi időszakban.”

Stopira a Zöld-foki Szigeteken kialakult helyzetről elmondta, hogy bár nincs sok fertőzött, hazájában félnek az emberek. Elővigyázatosságból leállt az élet Afrika nagy részén is.

„Rengetegen elvesztették az állásukat, az élet gyakorlatilag a Zöld-foki szigeteken is leállt, a határok zárva vannak, sokan napról napra éltek eddig is, nem igazán tudtak félretenni pénzt” – mondta a labdarúgó, aki válogatott társaival összefogva adományozott hazája jótékonysági szervezeteinek – olvasható a Nemzeti Sport oldalán.