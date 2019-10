Stollár akár meg is nyerheti

Felemás magyar eredmények születtek a 100 ezer dollár összdíjazású fehérvári ITF női tenisztorna elődöntőiben.

A magyar lányok egyesben befejezték a küzdelmeket már, hiszen nem sikerült túljutniuk az első fordulón, ám párosban is szerencsét próbáltak, s ott már a legjobb négy között vitézkedtek hárman is közülük.

Két olyan egység is játszott, melyben érdekeltségünk volt: az első elődöntő a hármas pályán zajlott, ahol Bondár Anna és Gálfi Dalma a szlovén Potocnik–Radisic duóval mérkőzött meg, ám sajnos két szoros játszmában, 6:3, 6:4 arányban alulmaradtak.

Eközben az egyes pályán a spanyol Georgina Garcia-Perez Stollár Fannival az oldalán próbált borsot törni a Chernyshova–Klamskova ukrán–szlovák páros orra alá, s ez sikerült is: mindössze 52 perc alatt 6:2,6:1-re kivégezték ellenfelüket, így a döntőben az előbb említett szlovén párossal találkoznak a Kiskút Ligetben.

Vezető képünk illusztráció!