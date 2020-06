Stipsicz Bence lett az Év hátvédje

A csonka szezon legjobb magyar hátvédjének választották a Hydro Fehérvár AV19 védőjét – zsinórban másodszor.

A Pásztor György-díjat idén is kiérdemlő Stipsicz Bence a Hydro Fehérvár AV19 válogatott játékosa, aki 48 EBEL-mérkőzésen négy gólt és 11 gólpasszt jegyzett. A válogatott sikerrel vett olimpiai selejtezőjén is stabilitást adott a csapatnak, sőt, a britek elleni ki-ki meccsen gólt is lőtt, és bekerült a JÉSZ All Star csapatába is – írja a klub honlapja.

„Nagy megtiszteltetés, hogy kétszer egymás megkaptam ezt a díjat. Nem számítottam rá idén, ugyanis felemásnak tartom a szezont. Az elején nekem sem ment jól a játék, aztán januártól már feljavultam. Sajnos a csapat nem tudott bejutni az EBEL rájátszásába, pedig többre voltunk hivatottak. Jobb volt a keret, mint amilyen helyezést elértünk, csak hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Az idényből az olimpiai selejtezős továbbjutás marad a legemlékezetesebb pillanat a számomra. Már készülünk az új szezonra, az egyéni edzések után már kiscsoportos gyakorlásokkal. A cél az, hogy a Fehérvárral kerüljünk be a rájátszásba, és ott menjünk legalább egy kört, emellett a válogatottal is jó eredményt szeretnék elérni a jövő évi vb-n” – fogalmazott a hátvéd.