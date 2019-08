Stieberrel erősödött ZTE vár a Puskásra

A Kaposváron négyest hintő zalaiak és a Fradinak ugyanennyit vágó felcsútiak küzdelme pikáns találkozónak ígérkezik szombaton 19.30-kor az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 5. fordulójában.

Hét év, három hónap és tizenegy nap után rendeznek újból élvonalbeli labdarúgó-mérkőzést a Zalaegerszegi Városi Stadionban, ahová idén először a Puskás Akadémia FC együttese teheti be a lábát az NB I-es csapatok közül a 2012. május 20-i, Paks elleni 1-1-es döntetlent követően. Az ok prózai: a második fordulóban megrendezendő ZTE FC–Ferencvárosi TC összecsapást a fővárosiak európai kupaérdekeltsége miatt elhalasztották, így Dobos Barna legénysége eddigi mindhárom bajnokiját idegenben játszotta.

Azt nem lehet mondani, hogy a kék-fehérek nem szolgáltattak volna elegendő témát a zuhanyhíradóban: egyszer a Dzsudzsák Balázzsal felálló al-Ittihad Kalba elleni felkészülési találkozójuk szakadt félbe az arénára zúduló hatalmas jégeső miatt, majd az 50-es (!) lábméretű amerikai-nigériai kettős állampolgárságú Eduvie Ikoba leigazolásával kerültek rivaldafénybe.

A jelenben inkább a múlt hétvégén, Kaposvárott lőtt négy gólról beszélnek a szurkolók, no meg Stieber Zoltánról, aki az Egyesült Államok profi ligájában, az MLS-ben szereplő D. C. Unitedet hátrahagyva szerződött Egerszegre. Az osztrákok elleni Eb-csoportmeccsen szerzett parádés találatával országos hírnevet szerző Stieber eddig még egyetlen percet sem játszott a magyar első osztályban, így szombaton akár újoncot is avathatnak a vendéglátók.

A Vál-völgyiek háza tájáról is érkeztek hírek a napokban, a horvát Hajduk Split gárdájában kegyvesztetté váló Gyurcsó Ádám leigazolására még akkor is sokan felkapták a fejüket, ha a 18-szoros válogatott labdarúgó csak kölcsönbe jött.

– Amikor elmentem Felcsútról, akkor sok minden még nem volt itt, most pedig visszatértem egy olyan helyre, ahol minden van – nyilatkozta a Fejér megyei klub honlapjának Gyurcsó. – Ebből a szempontból furcsa, de jó érzés tölt el, alig várom, hogy pályára léphessek. Kint nem kaptam meg azt a lehetőséget, amit megérdemeltem volna – ennek okait a mai napig nem tudom, de a jelent és a jövőt figyelembe véve már nem is érdekes. Készen állok a bemutatkozásra.

A Videotonnal két bajnoki címet szerző szélső játékára nem valószínű, hogy számít Hornyák Zsolt vezetőedző, aki a legutóbbi négy fordulóban ugyanannak a kezdőnek szavazott bizalmat. Az azonban borítékolható, hogy az FTC ellen duplázó Urblík József váltja a vasárnap hibát hibára halmozó 17 éves Radics Mártont.

Az akadémisták közül Spandler Csaba – aki legutóbb 13 perc alatt egy gólpasszt osztott ki – jól ismeri a Puskás aktuális ellenfelét.

– A másodosztályban, sőt a Magyar Kupában is kétszer találkoztunk a zalaegerszegiekkel – mondta Spandler. – Főleg az MK-visszavágó sikerült emlékezetesre, amikor mínusz 13 fokban, csak hosszabbítás után sikerült legyőzni a zetét. Azt hiszem, arra a derbire örökre emlékezni fogok. Remélem erre is, mert nyerni megyünk Zalába szombaton.