Stefano Favaro komoly felkészülési programot állított össze a fiataloknak

A hétvégi, SER-ringi nyílt napon bemutatkozott a nagyérdeműnek a Fairium Next Generation Riders Team. Magyarország egyetlen motoros-világbajnokának, Talmácsi Gábornak korábbi menedzsere, Stefano Favaro a csapat élén szeretne nagyot alkotni a fiatalokkal.

Benzingőz, tehetséges motorosok és egy jó pálya. Egy motorsport iránt érdeklődő rajongónak ennél több nem is kell. A múlt hét végén nyílt napot tartottak a Seregélyesen található SER-ringen, ahova rengeteg motorozni vágyó fiatal, felnőtt versenyző vagy lelkes amatőr pattant fel a kétkerekű járművére. A tömegből kitűnt egy fehér sátor, amely egy fiatalakból álló csapatot és motorjaikat rejtette.

A Fairium Next Generation Riders Team öt fiatal tehetséges gyereket – négy magyart és egy olaszt – karolt fel annak érdekében, hogy Stefano Favaro vezetésével a 2023tól hazánkba látogató MotoGp mezőnyébe előbb-utóbb eljuttathassák valamelyikőjüket. Két fiatal, a 13 éves Rossi Moor és a 14 esztendős Farkas Kevin az egyik legnívósabb nemzetközi utánpótlás-sorozatban, a Northern Talent Cupban indul, előbbi a Coppa Italiában is rajthoz áll. A tavalyi szezonban Rossi nyerte a junior Európa-bajnokságot, a második pedig Farkas lett. A szakember, ha csak az idei szezon előtti kollektív gyakorlásból indul ki, bizakodva várhatja a rajtot. Rossi végig kimagaslott mezőnyből, a 15 körös versenyszimuláció alatt pedig az utolsó helyről megnyerte a futamot. Farkas Kevin is jó tempót ment, így ő is a legjobbak közé tartozhat majd. Lukács Tamás, Lőrincz László és az olasz fiatal, Matteo Masili az Ohvale Coppa Italiában áll rajthoz, utóbbi a sorozat címvédőjeként indul. A két magyar pilótától a tapasztalat szerzést és a folyamatos fejlődést várja az olasz szakember.

A csapat versenyzői komoly felkészülési programon vesznek részt, legyen szó fizikai, mentális, vagy éppen a seregélyesi pálya adta technikai edzésről. – A jó motorversenyzőnek nem elegendő az, hogy csak felmegy a pályára és köröz. Ennek is van egy módszere és egy rendszere, nem mindegy, hogy valaki motorozik vagy versenyzik. Az elmúlt években többször volt alkalmam testközelből megfigyelni, hogy a világ legjobb utánpótlásában, Spanyolországban hogyan, milyen rendszerben fejlesztik a gyerekeket – mondja S tefano Favaro. – Ezt a rendszert sajnos Magyarországon nem nagyon használják. Őszintén szólva, mindenki azt gondolja, hogy ő tudja, mit kellene csinálni a gyerekkel. Sajnos az eredmények nem ezt mutatják, mert most nincs egy olyan magyar versenyző sem, aki nemcsak részt vesz egy komoly bajnokságban, hanem sikeres is. Tavaly azok a gyerekek nyertek csak, akik nálam versenyeznek. A pályán kívül is zajlik a felkészülés. Csatlakoztunk egy, már a hazai autóversenyzőknél évek óta működő programhoz, Fit4race-hez. Speciális edzésekkel fejlesztik az egyensúlyt és a koncentrációt. Továbbá sportpszichológus is foglalkozik velük, hiszen ez elengedhetetlen a magas szintű motorversenyzéshez.

Az én feladatom ezeket a felkészülési elemeket a technikai háttérrel együtt a lehető legjobban megteremteni nekik. A Northern Talent Cup sorozatot többször is a MotoGP betétfutamaként rendezik meg. A mezőnynek május 12-én kezdődik a bajnokság Le Mans-ban, majd a csapat másik fele a május 16-án rajtoló Ohvale Coppa Italia rajtjára utazik Olaszországba. – Az idény elején ketté lesz osztva a csapat, de a lényeg, hogy végre elkezdődnek a bajnokságok – tekintett előre a csapatmenedzser.